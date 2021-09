Embr: Out Now Trailer zum Feuerwehrspiel erschienen

Autor:, in / Embr

Spielt mit Freunden zusammen und werdet zu den besten Feuerwehrleuten in Embr. Stürmt in brennende Häuser voller gefährlicher Fallen, Wertsachen und modernsten Sicherheitssystemen. Löscht Feuer, rettet Leben, lasst alles mitgehen, das nicht niet- und nagelfest ist und verdient dabei jede Menge Geld. Investiert in High-Tech-Werkzeug, fortschrittliche Upgrades und stylische Outfits, die neue Lösungswege freischalten.

Es gibt reichlich Brände für alle! Spielt allein oder schließt euch online einem Löschtrupp mit bis zu vier Spielern an. Das dynamische Schwierigkeitssystem passt sich dabei immer der Größe eures Teams an.

Meistert 25 einzigartige Level in drei Bezirken, in denen es nur so vor Fallen, Gefahrenzonen und immer größeren Schwierigkeiten wimmelt.

Hier gibt es den Embr Out Now Trailer zu sehen:

Embr ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erschienen.