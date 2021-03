Embr: Turbulentes Feuerwehrspiel erscheint im Sommer

Nachdem Curve Digital im letzten Jahr das rasante und frenetische Online-Multiplayerspiel Embr in den Early Access auf Steam und Google Stadia geschickte hatte, folgt im Sommer nun zeitgleich mit dem Launch der Vollversion auch der Sprung auf Xbox One, PlayStation und Nintendo Switch.

Embr – entwickelt von Muse Games – ist teils ein satirischer Kommentar auf die sich immer weiter ausbreitende Gig-Economy, die unser Leben zunehmend dominiert, und teils ein brillant alberner Multiplayer.

Das Spiel fordert euch und eure Freunde auf, gemeinsam Brände zu bekämpfen und Bewohner zu retten – wenn man das Werfen von Bewohnern aus offenen Fenstern direkt auf den Boden als „Rettung“ bezeichnen kann.

In Embr treten die Spieler entweder alleine an oder arbeiten in Online-Teams zusammen, um einen Brand nach dem anderen zu bekämpfen, Tipps von Kunden zu erhalten und die so wichtige 5-Sterne-Bewertung zu erreichen, um Geld zu verdienen, Werkzeuge aufzurüsten und hoffentlich der ultimative „Haben-wir-es-geschafft“-Feuerwehrmann zu werden.

Möchtet ihr euch nebenbei ein wenig Geld verdienen? Dann könnt ihr mit „Embr Eats“ auch Essen zum Mitnehmen ausliefern. Embr ist wirklich die „Uber“-Erfahrung für alle, die die Gig-Economy in den Griff bekommen wollen.

Wie Howard Tsao, Team Lead bei Muse Games, erklärt, ist Embr letztlich eines von immer mehr Spielen, die davon leben, dass Versagen Spaß macht.

„Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies nie als typischer Feuerwehrsimulator konzipiert wurde. Die Rolle von Embr ist es, einen komödiantischen Blick darauf zu werfen, wohin die Gig-Economy führt – das ultimative Ende, auf das wir alle zusteuern, bei dem der alltägliche Mensch auf der Straße einige der wichtigsten, spezialisiertesten und wichtigsten Jobs für ein bisschen Extrageld übernimmt. Das Endergebnis ist genauso hektisch, wie es klingt, und macht in der relativen Sicherheit eines Spiels unglaublich viel Spaß. Wir können es kaum erwarten, es vollständig auf dem PC zu veröffentlichen und, was genauso wichtig ist, es später in diesem Jahr einem brandneuen Publikum auf den Konsolen zugänglich zu machen.!

Embr ist für Xbox One und PlayStation 4 konzipiert, wird aber auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 perfekt laufen.