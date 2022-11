Embracer Group: Bis 2026 insgesamt 234 Spieleveröffentlichungen geplant

Autor:, in / Embracer Group

Durch eine Vielzahl an Akquisitionen schaffte es die Embracer Group über die letzten Jahre zu einem der weltweit größten Videospiel-Unternehmen zu werden. Da verwundert es kaum, dass sich bei den zahlreichen Entwicklerstudios auch eine gute Anzahl an Projekten in Entwicklung befindet.

Wie jetzt aus dem jüngsten Geschäftsbericht hervorgeht, befinden sich sage und schreibe 234 Spiele für PC und Konsolen in Arbeit, die bis März 2026 erscheinen sollen. Bei 25 der Spiele soll es sich um große AAA-Produktionen handeln.

Zu den Kandidaten gehören unter anderem das kürzlich erneut verschobene Dead Island 2 von Dambuster Studios, das allem Anschein nach zu Saber Interactive übergegangene Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic, ein neuer Tomb Raider-Ableger von Crystal Dynamics, ein mögliches neues Deus Ex-Spiel und weitere Titel von Eidos Montreal sowie ein neues Metro von 4A Games.