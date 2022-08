Embracer Group: Der Herr der Ringe und mehrere Spielestudios übernommen

Autor:, in / Embracer Group

Die Embracer Group hat wieder zugeschlagen und sich folgende Studios gesichert: Bit Wave, Gioteck, Limited Run Games, Singtrix, Tatsujin, Tripwire, Tuxedo Labs und Middle Earth Enterprise mit den Rechten an Der Herr der Ringe und Der Hobbit.

Das Unternehmen gibt bekannt: Embracer Group AB („Embracer“) hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Freemode eine Vereinbarung zum Erwerb von Middle-earth Enterprises getroffen, einer Abteilung von The Saul Zaentz Company, die einen umfangreichen Katalog geistigen Eigentums und weltweite Rechte an Kinofilmen, Videospielen, Brettspielen, Merchandising, Themenparks und Bühnenproduktionen im Zusammenhang mit den kultigen literarischen Fantasy-Werken Der Herr der Ringe und Der Hobbit von J. R.R. Tolkien sowie die entsprechenden Rechte an anderen literarischen Werken mit Bezug zu Mittelerde, die vom Tolkien Estate und HarperCollins autorisiert wurden und die noch erforscht werden müssen.

„Ich freue mich sehr, dass der Herr der Ringe und der Hobbit, eines der epischsten Fantasy-Franchises der Welt, der Embracer-Familie beitreten und weitere transmediale Möglichkeiten sowie Synergien innerhalb unserer globalen Gruppe eröffnen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für diese IP mit Freemode und Asmodee als Start innerhalb der Gruppe bringen wird. In Zukunft freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen externen Lizenznehmern für unser immer stärker werdendes IP-Portfolio“, sagt Lars Wingefors, Gründer und Group CEO der Embracer Group. „Wir von der Zaentz Company hatten im letzten halben Jahrhundert die Ehre, die Tolkien-Rechte zu verwalten, so dass sich Herr der Ringe- und Hobbit-Fans weltweit an preisgekrönten epischen Filmen, anspruchsvollen Videospielen, erstklassigen Theatern und Merchandise jeder Art erfreuen konnten. Wir könnten nicht begeisterter sein, dass Embracer nun die Verantwortung übernimmt, und wir sind zuversichtlich, dass ihre Gruppe das Projekt zu neuen Höhen und Dimensionen führen wird, während sie dem Geist dieser großen literarischen Werke treu bleibt“, sagt Marty Glick, COO der Saul Zaentz Company.

Über die genauen Bedingungen der Transaktion haben die Parteien aus kommerziellen Gründen Stillschweigen vereinbart.

Die Embracer Group hat ihren Hauptsitz in Karlstad, Schweden, und ist mit ihren zehn operativen Gruppen weltweit präsent: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, und Dark Horse. Die Gruppe verfügt über 120 interne Spielentwicklungsstudios und beschäftigt mehr als 12750 Mitarbeiter und Vertragsbedienstete in mehr als 40 Ländern.