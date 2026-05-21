Embracer Group: Ex-CEO verteidigt Abspaltung und sieht großes Potenzial

Embracer sieht Spin-off von Fellowship Entertainment als entscheidenden Schritt für die Zukunft.

Die geplante Abspaltung in Form von Fellowship Entertainment ist laut Embracer-Vorsitzendem Lars Wingefors die effektivste langfristige Lösung, um das volle Potenzial der eigenen Marken und Studios auszuschöpfen.

In einem offenen Brief an Aktionäre erklärte der frühere CEO, dass der Spin-off vor allem dazu dienen soll, den Fokus auf hochwertige IPs wie Der Herr der Ringe, Tomb Raider und Kingdom Come: Deliverance zu stärken. Als eigenständiges Unternehmen soll Fellowship Entertainment flexibler agieren und sein Wachstumspotenzial besser entfalten.

Parallel dazu wird sich Embracer selbst neu ausrichten und verstärkt auf Effizienz, Kostenkontrolle und gezielte Investitionen setzen. Ziel ist eine schlankere Struktur mit klar definierten Geschäftsbereichen.

Wingefors betont, dass die in Fellowship gebündelten Marken zu den am stärksten unterschätzten Assets der Branche zählen und langfristig überdurchschnittliches Wachstum erreichen könnten. Der geplante Börsengang der neuen Einheit ist für 2027 vorgesehen.

Die Entscheidung fällt in eine Phase tiefgreifender Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Nach dem Scheitern eines milliardenschweren Deals im Jahr 2023 leitete Embracer ein umfassendes Restrukturierungsprogramm ein, das über 1.400 Arbeitsplätze betraf und zur Schließung mehrerer Studios führte.

Zusätzlich trennte sich das Unternehmen von verschiedenen Tochterfirmen, darunter Gearbox, Saber Interactive und weitere Studios. Auch zuletzt kam es bei Eidos-Montréal zu weiteren Stellenstreichungen.

Trotz dieser Einschnitte hebt Wingefors hervor, dass Embracer bewusst darauf verzichtet habe, radikale Personalmaßnahmen nach klassischem US-Vorbild umzusetzen. Stattdessen habe man Studios die Möglichkeit gegeben, sich weiterhin zu beweisen.

Mit der geplanten Aufspaltung sieht sich Embracer nun am Ende einer schwierigen Transformationsphase und will die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren schaffen.