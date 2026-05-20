Embracer Group: Fellowship Entertainment geht aus neuer Aufspaltung hervor

Die Embracer Group strukturiert sich neu und trennt ihr Geschäft in zwei eigenständige Unternehmen, wozu 2027 auch Fellowship Entertainment gehört.

Mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung plant die Embracer Group die Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen, um ihre umfangreichen Marken und Studios gezielter zu steuern und deren Potenzial besser auszuschöpfen.

Kern des Plans ist die Abspaltung von Fellowship Entertainment, einem neuen Unternehmen mit klarem Fokus auf IP-getriebene Unterhaltung. Der Börsengang ist für das Jahr 2027 an der Nasdaq Stockholm vorgesehen. Bereits im Vorfeld wird Embracer seine Geschäftsbereiche in zwei Segmente gliedern, um mehr Transparenz zu schaffen.

Fellowship Entertainment soll sich auf die Entwicklung, Veröffentlichung und Lizenzierung großer Marken konzentrieren. Dazu gehören einige der bekanntesten Franchises im Portfolio, darunter Der Herr der Ringe, Tomb Raider, Metro, Darksiders und Kingdom Come Deliverance. Auch Studios wie Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, 4A Games, Warhorse Studios und Flying Wild Hog werden Teil dieses neuen Unternehmens.

Ein zentraler Bestandteil ist der Ausbau des Lizenzgeschäfts. Ziel ist es, bekannte Marken nicht nur in Spielen, sondern auch in Filmen, Merchandise und weiteren Bereichen zu verwerten und so wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Parallel dazu soll ein stärker gebündeltes Publishing-Modell entstehen, unter anderem durch die Integration von Strukturen rund um PLAION.

Auf finanzieller Ebene weist Fellowship Entertainment auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von rund 4,393 Milliarden SEK bei über 2.100 Mitarbeitern auf. Diese Struktur soll es ermöglichen, die wichtigsten Marken fokussierter weiterzuentwickeln.

Das verbleibende Unternehmen Embracer wird parallel neu ausgerichtet und versteht sich künftig als Plattform für unternehmerisch geführte Studios und spezialisierte Geschäftsbereiche. Hier liegt der Fokus auf Effizienz, klarer Governance, Kostenkontrolle und gezielten Investitionen sowie Übernahmen.

Zu Embracer gehören künftig unter anderem Unternehmen wie THQ Nordic mit zahlreichen Studios, Plaion Partners, Tripwire, Vertigo Games sowie weitere Entwickler und Publisher. Auch bekannte Marken wie Gothic, Destroy All Humans!, Titan Quest oder Wreckfest verbleiben in diesem Segment. Zusätzlich deckt Embracer Bereiche wie Mobile Games, Distribution, Retro-Titel, Remakes und Filme ab.

Finanziell ist dieser Bereich mit einem Umsatz von rund 11,544 Milliarden SEK und über 3.500 Mitarbeitern deutlich größer aufgestellt. Die Struktur soll flexibler agieren können und insbesondere opportunistische Übernahmen sowie profitables Wachstum ermöglichen.

Strategisch verfolgt Embracer mit der Aufspaltung mehrere Ziele: eine stärkere Fokussierung des Managements, klarere Strukturen, bessere Transparenz für Investoren und eine effizientere Nutzung der vorhandenen Marken. Gleichzeitig soll Fellowship Entertainment als eigenständiges Unternehmen schneller wachsen und seine IPs konsequenter ausbauen können.