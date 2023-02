Embracer Group: Fünf AAA-Spiele von Crystal Dynamics und Eidos bis 2028

Die Embracer Group kaufte im letzten Jahr den westlichen Teil von Square Enix auf. Der Kauf umfasst auch die beiden Entwicklerstudios Crystal Dynamics und Eidos Montreal.

Von diesen Studios geht Embracer aus, dass sie bis 31. März 2028 fünf AAA-Spiele veröffentlichen. Das gab Lars Wingefors bei der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse bekannt.

Embracer definiert AAA-Spiele als solche, an denen mehr als 100 Menschen in Vollzeit auf dem Höhepunkt der Entwicklung arbeiten. Ein nennenswertes oder bedeutendes Marketingbudget zählt ebenso zu dieser Definition wie die Erwartung, dass sich mindestens zwei Millionen Exemplare eines Spiels verkaufen werden.

Sollte die Entwicklung von einem externen Partner bezahlt werden, muss Embracer einen nennenswerten wirtschaftlichen Nutzen haben, damit es zu dieser Kategorie zählt.

In diese Kategorie könnte beispielsweise das Perfect Dark Reboot fallen, das in Partnerschaft mit The Initiative und Crystal Dynamics entsteht. Ein neues Tomb Raider ist ebenfalls in Entwicklung, bei dem Amazon Games als Publisher fungiert.

Neue Spiele der Reihen Deux Ex, Thief und Legacy of Kain wären spekulativ auch eine Möglichkeit, da es dazu bereits auch einige Gerüchte gab.