Embracer Group: Große AAA-Erlebnisse bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal in der Pipeline

Über die Projekte der Studios Crystal Dynamics und Eidos Montreal sprach Lars Wingefors, CEO der Embracer Group, in einer Präsentation.

Zunächst freute er sich beim Anblick der IPs, die sich in den Pipelines beider Studios befinden. Und weil es schwierig sei, darüber zu sprechen, ohne dabei etwa zu verraten, nannte er Crystal Dynamics, die bekanntlich am nächsten Teil der Tomb Raider-Reihe arbeiten.

Später wurde das Thema in einer Q&A noch einmal aufgegriffen. Dort verriet Wingefors, dass man neben Tomb Raider auch wegen der sehr großen AAA-Erlebnisse aufgeregt sei, die auf beliebten Franchisen basieren.

„Natürlich sind wir sehr aufgeregt über das neue Tomb Raider-Spiel. Es geht nicht nur um Tomb Raider, sondern auch um eine Reihe von sehr großen AAA-Erlebnissen in der Pipeline, die sowohl auf geliebten Franchises basieren, die wir besitzen, als auch auf originalen IPs. Es ist eine sehr interessante Pipeline.“

„Ich würde sagen, dass die Pipeline im Allgemeinen über diese 2 Jahre hinausgeht. Es wird also ein paar Jahre geben, in denen nicht so viele große neue Spiele herauskommen, und es wird einige erstaunliche Dinge geben, die durch diese Studios kommen, wenn wir weiter in die Zukunft schauen.“