Embracer Group: Lizenz mit Marvel soll verlängert werden laut Gerücht

Die Übernahme von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal durch die Embracer Group wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen.

Damit befinden sich auch die beiden Marvel-Videospiele Marvel’s Avengers (Crystal Dynamics) und Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal) in neuer Obhut.

Laut dem bekannten Leaker Miller soll es aber nicht bei diesen Spielen von Marvel bleiben. So will Embracer angeblich die Lizenzen verlängern, die über die beiden genannten Spiele hinausgeht. Man befinde sich mittendrin in der Ausarbeitung eines entsprechenden Deals, so der Leaker.

Es bleibt abzuwarten, ob Marvel und Embracer sich einigen können.