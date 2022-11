Embracer Group: Mehre AAA-Spiele mit großem Budget geplant

Die Embracer Group ist in den letzten Jahren zu einem der größten Videospielunternehmen der Welt herangewachsen. Für die kommenden Jahre hat man sich breit gefächert aufgestellt und eine Vielzahl von Projekten in Entwicklung geschickt.

So plane man bis März 2026 nicht weniger als 234 Spiele für Konsolen und PC zu veröffentlichen. Wir hatten darüber heute Morgen schon berichtet.

Doch man geht noch weiter. Embracer hat mit Partnern in der Spieleindustrie mehrere transformatives Partnerschafts- und Lizenzabkommen geschlossen. In den nächsten sechs Jahren werden mehrere AAA-Spiele mit einem großen Budget entstehen.

Die Transaktionen dazu sollen noch im aktuellen Geschäftsjahr abgeschlossen werden, was eine größere Vorhersehbarkeit bedeute. Außerdem würden zukünftige Investitionen in noch größere Spieleprojekte ermöglicht, die teilweise auf bestehenden, aber auch neuen IPs basieren.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Geschäft ganz oder teilweise noch in diesem Geschäftsjahr abgeschlossen wird, was die Vorhersehbarkeit verbessern, das Geschäftsrisiko senken und sich positiv auf unseren Cashflow und Gewinn auswirken würde. Es würde auch weitere Investitionen in die Entwicklung noch größerer Spiele ermöglichen, die sowohl auf etablierten als auch auf neuen IPs basieren.“