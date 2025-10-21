Embracer Group: Neues Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge soll sich ein neues Der Herr der Ringe-Spiel schon seit einiger Zeit in Entwicklung befinden.

Einem neuen Bericht von Insider Gaming zufolge, der sich auf Quellen im Umfeld des Spiels stützt, soll sich schon seit einiger Zeit ein neues Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung befinden. Wann die offizielle Bekanntgabe erfolgen soll, ist bisher unklar.

Den Quellen zufolge soll es sich bei dem Projekt um ein Third-Person-Action-Spiel handeln, das auf die eine oder andere Weise mit dem Harry Potter-Abenteuer Hogwarts Legacy in Konkurrenz treten soll.

Finanziert werden soll das Spiel teilweise über das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) welches sich mit etwa 100 Millionen US-Dollar beteiligen wird. Weiter involvierte Parteien sollen die Embracer Group als Rechteinhaber, das Entwicklerstudio Revenge und weitere Studios umfassen.

Auf Nachfrage von Insider Gaming gaben sowohl die Embracer Group als auch Revenge an, sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten oder Spekulationen äußern zu wollen.