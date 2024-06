Embracer Group: Neues Red Faction war wohl in Entwicklung

Autor:, in / Embracer Group

Laut eines aktuellen Berichtes wurde bei der Embracer Group an einem neuen Red Faction gearbeitet.

Bei dem umstrittenen Medienkonzern Embracer Group soll sich vor einiger Zeit ein neuer Ableger der Shooter-Reihe Red Faction in Arbeit befunden haben. Dies enthüllte unlängst das Magazin Rock, Paper Shotgun.

Demnach soll Fishlabs, das Studio hinter Galaxy On Fire und Chorus, an dem Projekt maßgeblich beteiligt gewesen sein. Dem Bericht zufolge fertigte man zuletzt einen “visuellen Prototypen” an.

Dabei handelte es sich um einen Trailer, der in der Unreal Engine 5 entwickelt wurde und in einem Pitch Publisher Plaion präsentiert werden sollte. Diese lehnten das Projekt sowie ein zusätzliches Sci-Fi-Metroidvania jedoch im November 2023 ab. Kurz darauf folgte eine erhebliche Entlassungswelle bei der Embracer Group, die große Teile Fishlabs betraf.

Red Faction: Guerrilla erschien 2009 und wurde vor allem wegen seiner zerstörbaren Umgebung gelobt. 2018 folgte Faction: Guerrilla Re-Mars-tered. Die Neuauflage blieb jedoch hinter den Erwartungen von Publisher THQ zurück.

Entwickler Volition zeigte sich damals für die Spiele verantwortlich. Embracer Group schloss das amerikanische Studio im vergangenen Jahr.