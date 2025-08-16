Embracer Group: Neun AAA-Veröffentlichungen bis März 2028 geplant

Dank zahlreicher Studioübernahmen verfügt die Embracer Group mittlerweile über ein reichhaltiges Angebot an hochkarätigen Videospielmarken. Das verdeutlicht jetzt einmal mehr ein neu veröffentlichter Geschäftsbericht.

So sind bei den Studios des schwedischen Medienkonzerns aktuell 39 angekündigte Titel in Entwicklung, davon neun AAA-Spiele, die noch vor dem 31. März 2028 veröffentlicht werden sollen.

Darunter die für die nächsten Monate geplanten Metal Eden (2. September 2025), Gothic 1 Remake (Anfang 2026) und REANIMAL (Q1 2026) sowie Darksiders 4 und ein neuer Tomb Raider-Ableger, für die noch kein genauerer Veröffentlichungszeitraum vorliegt:

„Wir sehen keine wesentlichen Änderungen an den Erwartungen des Managements für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28. Wir verfügen über eine der spannendsten Pipelines der Branche und haben derzeit noch 9 AAA-Spiele in Planung, ohne die von Partnern finanzierten AAA-Spiele. Wie bereits erwähnt, werden eines oder mehrere dieser Spiele höchstwahrscheinlich auf das Geschäftsjahr 2028/29 verschoben, aber wir sehen eine deutliche Steigerung der Veröffentlichungsfrequenz im Vergleich zu unserem Durchschnitt von etwas mehr als einem AAA-Spiel pro Jahr in den letzten fünf Jahren.“