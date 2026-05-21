Embracer Group: Prüft neue Partnerschaften für Deus Ex, Saints Row und Legacy of Kain

Die Embracer Group plant offenbar, künftig stärker auf externe Partnerschaften für einige ihrer größten klassischen Marken zu setzen.
Wie aus einem offenen Brief von Verwaltungsratschef Lars Wingefors hervorgeht, soll die neu strukturierte Tochter Fellowship Entertainment gezielt prüfen, wie sich bekannte IPs wie Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, Red Faction oder Saints Row an externe Studios oder Partner lizenzieren lassen.
Ziel dieser Strategie ist es laut Embracer, bislang „unterbewertete“ Marken stärker zu nutzen und ihnen neues Wachstumspotenzial zu verschaffen. Neben klassischen Spieleentwicklungen werden auch Film- und TV-Adaptionen in Betracht gezogen, etwa über Partner wie Dark Horse.
Ob daraus tatsächlich neue Spiele entstehen, etwa ein neues Deus Ex oder ein Revival von Legacy of Kain, bleibt derzeit offen. Klar ist jedoch, dass Embracer die eigenen IPs künftig deutlich flexibler einsetzen möchte.
Die vollständige Umstrukturierung soll bis spätestens Ende 2027 abgeschlossen sein.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Red Faction war früher auch richtig gut.
Da hätt ich gern auch ein neues Spiel zu.
Red Faction mit ähnlicher oder besserer Zerstörung, ein neues Deus Ex, Thief wäre auch echt cool, genauso wie Saints Row nach dem unterschätzten letzten Teil. Na dann besteht ja Hoffnung für einige Marken. Primär ginge es mir um Deus Ex. Die Spielwelt ist echt fantastisch, da könnte man noch mehr machen.
Das Saints Row Reboot muss ich auch noch weiter spielen .
Fand es eigentlich gar nicht so schlecht wie es viele hingestellt hatten
Sehr gut, du beweist Geschmack. Finde die Negativität um das ganze Spiel übertrieben. Der Humor ist Klasse, besonders in den DLC’s. Hatte meinen Spaß damit😂😂😂
Deus Ex könnte ich mir als Serie vorstellen, aber ein Game wäre mir lieber
Hmmm, mal sehen was dabei rumkommt. Am Ende wieder eine Serie à la Halo und ein Crossover mit Fortnite 🙈
Potential haben einige dieser älteren Marken bestimmt, muss dann eben die Umsetzung dazu auch passen.
Eine Fortsetzung von Legacy of Kain würde ich mir wünschen.
Ja unbedingt, immer her damit. Es wäre wirklich Schade, diese Marken sterben zu lassen. Besonders Saints Row und Deus Ex.
Boah, ein neues Red Faction mit 25 Jahre fortgeschrittener Technologie…. wow. Hätte ich das meinem Kinder-Ich damals erzählt, das mit einem Freund einfach stundenlang stupide Höhlen und Gänge in Berge gesprengt hat, das wäre damals komplett ausgeflippt 🥰
Deus Ex und Thief sind auch Marken, bei denen ich überhaupt nicht verstehen kann, wieso die so tief begraben wurden… da steckte so viel Potenzial drin.
Neues Saints Raw & Legacy of Kain Spiel würde ich mir wünschen. 🙂 Deus Ex hoffe ich, dass das Remaster vom 1. Teil nach der Verschiebung mal bald erscheint. 😀