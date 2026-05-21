Embracer Group: Prüft neue Partnerschaften für Deus Ex, Saints Row und Legacy of Kain

Embracer Group stellt neue Strategie vor und will ikonische Marken wie Deus Ex und Legacy of Kain stärker für externe Partnerschaften öffnen.

Die Embracer Group plant offenbar, künftig stärker auf externe Partnerschaften für einige ihrer größten klassischen Marken zu setzen.

Wie aus einem offenen Brief von Verwaltungsratschef Lars Wingefors hervorgeht, soll die neu strukturierte Tochter Fellowship Entertainment gezielt prüfen, wie sich bekannte IPs wie Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, Red Faction oder Saints Row an externe Studios oder Partner lizenzieren lassen.

Ziel dieser Strategie ist es laut Embracer, bislang „unterbewertete“ Marken stärker zu nutzen und ihnen neues Wachstumspotenzial zu verschaffen. Neben klassischen Spieleentwicklungen werden auch Film- und TV-Adaptionen in Betracht gezogen, etwa über Partner wie Dark Horse.

Ob daraus tatsächlich neue Spiele entstehen, etwa ein neues Deus Ex oder ein Revival von Legacy of Kain, bleibt derzeit offen. Klar ist jedoch, dass Embracer die eigenen IPs künftig deutlich flexibler einsetzen möchte.

Die vollständige Umstrukturierung soll bis spätestens Ende 2027 abgeschlossen sein.