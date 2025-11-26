Embracer Group: Remnant-Publisher und Neverwinter-Studio wechseln überraschend den Besitzer

Embracer hat erneut zwei Unternehmen aus seiner früheren Übernahmewelle verkauft. Arc Games, Publisher von Remnant From the Ashes, Remnant II, Star Trek Online, Neverwinter und weiteren PC- und Konsolenspielen, sowie Cryptic Studios, Entwickler von City of Heroes, Star Trek Online und Neverwinter, wurden an Project Golden Arc veräußert.

Hinter Project Golden Arc steht ein Team aus dem bisherigen Management von Arc Games, das den Kauf in Höhe von 30 Millionen Dollar über den Partner XD Inc. finanziert hat.

Mit dem Verkauf gehen mehrere Rechteübertragungen einher, die direkte Auswirkungen auf die Spielebranche haben. Die Publishingrechte der Remnant-Serie wandern von Arc Games zu THQ Nordic, das bereits die Markenrechte und das verantwortliche Entwicklerstudio Gunfire Games besitzt.

Dies stärkt die Markenposition von THQ Nordic im Bereich der Third-Person-Actionspiele und sorgt für eine klare Zuordnung innerhalb der Embracer-Struktur.

Die Rechte am neuen Multiplayer-Online-Spiel Fellowship gehen an Coffee Stain. Dieser Bereich soll künftig ein eigenständiger, börsennotierter Teil des Unternehmens werden und damit die Reichweite der Titel auf PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und weiteren Plattformen ausbauen.

Embracer erklärte, dass dieser Schritt Teil der laufenden Umstrukturierung sei und die Konzentration auf Kernmarken sowie profitablere Geschäftsbereiche erleichtere.

Der Konzern hatte die beiden Studios im Jahr 2021 übernommen und in den vergangenen Jahren eine umfassende Spar- und Verkaufsphase eingeleitet, die bereits den Verkauf von Gearbox sowie die Abspaltung weiterer Unternehmen umfasste. Mit dem aktuellen Deal geht Embracer davon aus, seine strategischen Prioritäten klarer auszurichten und gleichzeitig für stabilere finanzielle Ergebnisse zu sorgen.

Für euch als Spieler auf Xbox und PC bedeutet der Verkauf, dass Remnant und weitere bekannte Online-Games künftig unter neuer Führung betreut werden.

Die Studios Arc Games und Cryptic Studios setzen ihre Arbeit unter Project Golden Arc fort und werden ihre bestehenden Live-Service-Spiele weiterhin unterstützen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Teams unter dem neuen Eigentümer stabile Bedingungen erhalten und ihre Projekte langfristig weiterentwickeln können.