Embracer Group: Spektakuläres Der Herr der Ringe-Spiel in Entwicklung – Gerücht

Ein neues Herr der Ringe Spiel befindet sich laut den neuesten Gerüchten in der Entwicklung und sorgt bereits vor offizieller Ankündigung für weltweites Interesse.
Das Projekt, das auf der Marke The Lord of the Rings basiert, soll ein umfangreiches Third-Person-Action-Adventure werden und als direkte Konkurrenz zu Hogwarts Legacy positioniert sein.
Branchenquellen berichten, dass das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) rund 100 Millionen US-Dollar in die Finanzierung steckt. Das Abkommen ist noch nicht finalisiert, könnte aber schon in den kommenden Wochen bestätigt werden.
Entwickelt wird das neue The Lord of the Rings-Videospiel in Zusammenarbeit mit mehreren Studios, darunter das Unternehmen Revenge.
Federführend beteiligt ist außerdem Embracer, das seit 2022 die exklusiven Rechte für Videospiele im Herr der Ringe-Universum hält. Embracer hatte die Lizenzrechte für fast 400 Millionen US-Dollar erworben und seitdem wurden verschiedene Titel veröffentlicht bzw. lizenziert, darunter The Lord of the Rings: Gollum von Daedalic Entertainment. Während dieses Spiel bei Kritikern wenig Anklang fand, soll das neue Herr der Ringe-Spiel die Qualität der Marke auf ein ganz neues Level heben.
Spieler in Deutschland und weltweit dürfen sich auf ein modernes Fantasy-Action-Adventure freuen, das die epische Welt von J.R.R. Tolkien in Next-Gen-Qualität aufgreift. Das Gameplay wird laut ersten Informationen im Third-Person-Stil umgesetzt und auf eine Mischung aus actionreichen Kämpfen, Erkundung und einer intensiven Story setzen. Mit diesem Ansatz soll das neue The Lord of the Rings-Spiel nicht nur Fans der Bücher und Filme ansprechen, sondern auch ein junges Publikum erreichen, das mit Spielen wie Hogwarts Legacy vertraut ist.
Die angebliche Finanzierung durch ADIO unterstreicht die Bedeutung des Projekts. Rund 100 Millionen US-Dollar Budget machen es zu einem der größten Herr der Ringe-Spiele aller Zeiten.
Obwohl sich Embracer und Revenge bislang nicht offiziell äußern und Spekulationen nicht kommentieren, gilt das Projekt als zentrales Prestigevorhaben für die Zukunft der Marke. Sollte die Ankündigung wie geplant erfolgen, könnten erste Details bereits in den nächsten Wochen oder bei den The Game Awards 2025 folgen.
Für Gamer in Deutschland, die nach neuen Fantasy-Highlights suchen, könnte dieses Spiel eines der spannendsten Releases der kommenden Jahre werden. Mit der Kombination aus Herr-der-Ringe-Lizenz, hoher Produktionsqualität und einem klaren Fokus auf Next-Gen-Action-Abenteuer setzt das neue The Lord of the Rings Videospiel die Weichen für ein Spielerlebnis, das sich mit den erfolgreichsten Games der aktuellen Generation messen will.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohh cool. Würde mich auf ein Herr der Ringe Spiel freuen. 🙂
Embracer war nicht der Publisher von Gollum. Daedelic hatte die Gollum-Rechte damals
Im August 2022 hat Embracer alle TLotR-Lizenzen gekauft, Gollum kam 2023 auf den Markt – von Daedelic aber unter Lizenz von Embracer.
Schön den Hype verpennt.
*what Year is it? Meme*
Naja, gab ja auch kürzlich die Serie. Und Buch #1 kam 1953 raus…
Naja, Harry Potter hat ja auch geklappt obwohl die Filme und Bücher schon ewig her sind, das sind halt solche IPs die lange die Popkultur geprägt haben, kennt quasi jeder.
Zumal HdR durch die Amazon Serie gerade noch aktuell ist.
Nach Gollum den Level anzuheben sollte nicht so schwer sein.
Hab nur bei den Revenge Studios nicht soviel gefunden außer das sie ne Motion Capture Abteilung haben aber zu Spielen irgendwie nichts gefunden außer ne Demo zu Alice House of Pain.
Klingt alles sehr suspekt…
Die Herr der Ringe Spiele damals auf der Playstation 2 waren ganz unterhaltsam
Hoffentlich wirds was,das wäre super.
Bin erstmal skeptisch, ich hoffe, dass man endlich mal wieder was Anständiges aus dieser tollen Marke macht.
Schön jetzt will ich mehr wissen 😅