Embracer Group: Titan Quest II, Killing Floor 3 & mehr bis März 2025

Autor:, in / Embracer Group

Neben Kingdom Come: Deliverance II erscheinen laut Mitteilung der Embracer Group bis März 2025 unter anderem Killing Floor 3 und Titan Quest II.

Aus einem Quartalsbericht der Embracer Group für das Finanzjahr 2023-24 geht hervor, dass für das kommende Finanzjahr (bis 2025) mehrere Titel vorgesehen sind. Dazu zählen neben dem bereits angekündigten Kingdom Come: Deliverance II auch die vor geraumer Zeit bereits erwähnten Projekte Gothic-Remake, Killing Floor 3 und Titan Quest II.

In dem Finanzbericht werden außerdem Disney Epic Mickey: Rebrushed und Hyperlight Breaker angeführt und es ist die Rede von „mindestens drei weiteren wichtigen, noch unangekündigten Veröffentlichungen.“ Insgesamt seien laut dem Bericht derzeit über 70 Spiele in Arbeit, von denen man ausgeht, dass sie in besagtem Finanzjahr auf den Markt kommen.