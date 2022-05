Embracer Group: Unternehmen kauft Square Enix und mehr

Square Enix hat sich mit Embracer Group darauf geeinigt sämtliche Inhalte der „westlichen“ Sparte zu verkaufen. Somit hat sich Embracer Square Enix Montreal und mehr geschnappt!

Mit dazu gehören 1100 Mitarbeiter aus den namhaften Studios Eidos Montreal, Crystal Dynamics und Square Enix Montreal.

Zusätzlich wurden etliche Spielmarken verkauft. 50+ „westliche“ IPs wie Tomb Raider, THIEF, Deus Ex und Legacy of Kain gehören jetzt auch Embracer Group. Embracer Group hat für den Deal 300 Millionen US-Dollar bezahlt.

„Embracer Group AB („Embracer“) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Entwicklungsstudios Crystal Dynamics, Eidos-Montréal und Square Enix Montréal sowie eines Katalogs von IPs wie Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und mehr als 50 Spiele aus dem Backkatalog von SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. („Square Enix Holdings“) geschlossen. Insgesamt umfasst die Übernahme rund 1.100 Mitarbeiter in drei Studios und acht Standorten weltweit. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 300 Mio. USD in bar und ohne Schulden, der bei Abschluss der Transaktion in voller Höhe gezahlt werden soll. Embracer hat zusätzliche langfristige Finanzierungszusagen für diese und andere anstehende Transaktionen erhalten. Das Unternehmen bekräftigt heute seine aktuelle operative EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 21/22, das Geschäftsjahr 22/23 und das Geschäftsjahr 23/24. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener behördlicher und anderer externer Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal von Embracers Geschäftsjahr 22/23 (Juli-September 2022) abgeschlossen.“

Square Enix beschreibt den Verkauf, der nur 300 Millionen Dollar betrug, als einen „Start neuer Geschäfte, um mit

Investitionen die Bereiche wie Blockchain, KI und die Cloud voranzutreiben“.

Square Enix (Japan) behält die Rechte an Just Cause, Outriders, Life is Strange und weiteren Marken.