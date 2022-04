Embracer Group: Zahlreiche weitere Übernahmen in Planung

Autor:, in / Embracer Group

Seit Anfang 2020 ließ sich der schwedische Medienkonzern Embracer Group die Übernahmen von 62 Unternehmen insgesamt 8,1 Milliarden US-Dollar kosten. Darunter große Namen wie THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Sabre Interactive und Gearbox Software.

Somit verfügt die Embracer Group zum aktuellen Zeitpunkt über 115 interne Entwicklerstudios, die den Gesamtwert des Unternehmens auf 9,9 Milliarden US-Dollar katapultierten.

Dass damit das Ende noch lange nicht erreicht ist, versicherte nun CEO Lars Wingefors gegenüber der Financial Times. Vielmehr sei es das Ziel, in den kommenden Monaten und Jahren noch einmal eine ähnliche Anzahl von Übernahmen zu tätigen, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war.

Der Fokus solle dabei auf dem Bereich Free-to-Play-Spiele sowie den Ländern Großbritannien, USA, Polen, Frankreich und China liegen.

Besonders interessiert sei man an Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz, nach deren erfolgreicher Übernahme man einen Hands-Off-Ansatz verfolgen werde, so der CEO:

„Aus kommerzieller Sicht haben wir keine zentrale, kommerzielle Entscheidungsfindung. Wenn man sich andere Unternehmen ansieht, haben sie Probleme, wenn sie zu viele Schichten von Direktoren und Management einsetzen und anfangen, die Entwickler zu kontrollieren, dann beginnen sie auseinanderzubrechen.“ „Wenn Du ein Spiel machen kannst, hast Du ein großes Geschäftsrisiko, aber wenn Du 200 Spiele machst, so wie wir es tun, fällt das Geschäftsrisiko geringer aus.“