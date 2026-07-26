Emergency Room Simulator: Diagnose, Behandlung, Leben retten – Auf Xbox werdet ihr im August zum Notarzt

Wenn jede Sekunde zählt: Emergency Room Simulator öffnet im August die Notaufnahme.

Unter Zeitdruck Diagnosen stellen und über die richtige Behandlung entscheiden: Emergency Room Simulator erscheint am 13. August 2026 für Xbox Series X|S.

Publisher Aerosoft und Entwickler Caipirinha Games wollen Spielern dabei einen möglichst authentischen Einblick in den Arbeitsalltag einer Notaufnahme ermöglichen.

Als Arzt übernehmt ihr eigene Schichten und seid für die Untersuchung und Versorgung der eintreffenden Patienten verantwortlich. Dabei wechseln sich vergleichsweise ruhige Diagnosephasen mit plötzlich auftretenden medizinischen Notfällen ab.

Vom ersten Gespräch bis zur Behandlung

Jeder Patient stellt euch vor eine neue Aufgabe. Zunächst gilt es, Untersuchungen durchzuführen und gezielt Fragen zu stellen, bevor diagnostische Tests weitere Hinweise auf die mögliche Erkrankung oder Verletzung liefern.

Die gesammelten Erkenntnisse werden in der Patientenakte dokumentiert. Anschließend müsst ihr selbst entscheiden, welche Diagnose ihr stellt und welche Behandlung durchgeführt werden soll.

Eine automatisch vorgegebene Reihenfolge gibt es dabei nicht immer. Stattdessen können Untersuchungen und mögliche Diagnosen nach eigenem Ermessen priorisiert werden.

In Notfällen zählt jede Sekunde

Besonders anspruchsvoll werden die Schichten, wenn aus der gewöhnlichen Untersuchung plötzlich ein zeitkritischer Notfall wird. Dann sollen schnelle Entscheidungen und die richtige Priorisierung der Patienten über den weiteren Verlauf entscheiden.

Zu den interaktiven medizinischen Tätigkeiten gehören unter anderem die Versorgung von Wunden, das Verabreichen von Medikamenten und die Behandlung unterschiedlicher Verletzungen.

Aerosoft und Caipirinha Games setzen dabei auf medizinische Verfahren und Geräte, die sich an ihren realen Vorbildern orientieren.

Ruhige Diagnosen treffen auf hektische Notfälle

Für Abwechslung soll eine dynamische Spielstruktur sorgen. Nicht jede Schicht besteht permanent aus lebensbedrohlichen Situationen. Ruhigere Phasen ermöglichen eine systematische Untersuchung, bevor unerwartete Notfälle die Situation verändern können.

Damit stellt Emergency Room Simulator nicht nur die medizinischen Entscheidungen der Spieler auf die Probe, sondern auch Reflexe und die Fähigkeit, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren.

Am 13. August 2026 öffnet die virtuelle Notaufnahme auf Xbox Series X|S ihre Türen.