Empire of Angels IV: Rollenspiel erscheint im Sommer auch im Westen

Im Sommer wird das taktische Rollenspiel Empire of Angels IV auch im Westen für Xbox One erscheinen.

Das taktische Rollenspiel Empire of Angels IV des taiwanesischen Studios Softstar wird im Sommer 2021 auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Diese Veröffentlichung wird das erste Mal sein, dass die Empire of Angels-Serie auf Konsolen erscheint, seit die Serie 1993 begann.

Als jüngster Titel der traditionsreichen taktischen RPG-Reihe bietet diese aktualisierte Ausgabe von Empire of Angels IV üppige 3D-Grafik, strategische, rundenbasierte Kämpfe und eine rein weibliche Besetzung von Charakteren, die vollständig auf Chinesisch vertont sind, zusammen mit einer überarbeiteten Lokalisierung für englische Textunterstützung.

Eastasiasoft Limited wird Empire of Angels IV im Westen auf allen Konsolen veröffentlichen und ist für die Portierungen auf Xbox One und PS4 verantwortlich.

Über Empire of Angels IV

Empire of Angels IV bietet eine neue Perspektive auf die Geschichte Asgards und führt in die Geschichte, die Charaktere und die Spielmechanik ein, ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind, um dieses brandneue Abenteuer zu genießen.

Das Gameplay ist flexibel und zugänglich für Genre-Neulinge, aber Unterziele und ein umfassendes Performance-Ranking-System fügen Ebenen der Herausforderung hinzu, die Strategie-Veteranen zweifellos zu schätzen wissen werden.

Tiefgründige politische Intrigen mit Fantasy-Thematik und der drohende Terror des Krieges werden durch unbeschwerte Charakter-Interaktionen, Slice-of-Life-Humor, verführerische Designs und die Fähigkeit, die Rüstung Ihrer ausschließlich weiblichen Gegner zu zerschlagen, ausgeglichen!

Begleitet das Namtar-Untersuchungsteam, das im Land Asgard patrouilliert, um die Ordnung aufrechtzuerhalten – gegen eine Seuche, die gewöhnliche Menschen zu sinnloser Gewalt treibt.

Nachdem Niya, Hauptmann der Legion des Walküren-Königreichs, Zeuge wird, wie eine leuchtende Kugel vom Himmel fällt, wird alles, was sie über die Geschichte und den fragilen Frieden Asgards weiß, in Frage gestellt. Begleitet von vertrauten Verbündeten und neuen Freunden, führt Niya das Team auf eine weltumspannende Mission, um die Wahrheit aufzudecken, während die mysteriöse Seuche sie zu zerreißen droht.

Auf dem Weg dorthin trefft ihr mehr als ein Dutzend Kriegerinnen, von denen jede Zugriff auf mehrere Klassen und 22 Einheitentypen hat, darunter auch charakterexklusive fortgeschrittene Klassen, die durch gründliche Erkundung und versteckte Nebenquests freigeschaltet werden.

Passt euer Team an die unterschiedlichen Kampfbedingungen an, kehrt für optionale Herausforderungen in freigeschaltete Gebiete zurück, schaltet Monsterfähigkeiten in einem einzigartigen Haustiersystem frei und spult sogar zu früheren Kampfrunden zurück, um eine andere strategische Vorgehensweise auszuprobieren.

Vielleicht entdeckt ihr sogar alternative Erzählpfade und Endvarianten, die auf euren Aktionen basieren!

Empire of Angels IV lässt sich von den besten und beliebtesten Systemen des Taktik-RPG-Genres inspirieren und verschmilzt sie zu einem frischen, einzigartigen und wunderschönen Erlebnis, das sowohl in der Geschichte als auch im Gameplay reich ist.