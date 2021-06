Empire of Angels IV: Taktik-Rollenspiel erscheint im Juni für Xbox One

Autor:, in / Empire of Angels IV

Das Taktik-Rollenspiel Empire of Angels erscheint noch in diesem Monat für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Publisher Eastasiasoft und Entwickler Softstar Entertainment haben bekannt gegeben, dass das Taktik-Rollenspiel Empire of Angels IV noch im Juni für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Empire of Angels IV ist somit der erste Teil der im Jahre 1993 gestarteten Serie, der für Konsolen erscheint. Die verbesserte Version des bereits für PC erschienenen Titels bietet üppige 3D-Grafiken, strategische rundenbasierte Kämpfe und eine Vielzahl an Charakteren, die vollständig in Mandarin vertont wurden und nun über verbesserte englische Untertitel verfügen.

Spieler erhalten eine neue Perspektive auf die Geschichte von Asgard und benötigen keine Vorkenntnisse um sich in der Welt und den Mechaniken des Spiels zurechtzufinden. Ein Fantasy-Thema gepaart mit tiefen politischen Intrigen sowie dem drohenden Terror des Krieges wird mit unbeschwerten Charakterinteraktionen und lebensfrohem Humor gemischt.

Das Namtar-Ermittlungsteam patrouilliert durch Asgard und versucht eine Seuche im Zaum zu halten, die gewöhnliche Bürger zu sinnloser Gewalt treibt. Durch ein denkwürdiges Ereignis ändert sich die Sichtweise von Niya, der Anführerin der Legion des Walkürenkönigreichs. Gemeinsam mit ihrem Team macht Niya sich allen Widrigkeiten zum Trotz auf den Weg, um die Wahrheit zu finden.

Empire of Angels IV ist aktuell für PC, iOS und Android verfügbar und erscheint am 23. Juni 2021 digital für Xbox One und PlayStation 4 sowie am 24. Juni 2021 für Nintendo Switch. Für die Nintendo-Konsole wird zudem ab Juli eine physische Version über Play-Asia verfügbar sein.