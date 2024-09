Empire of the Ants: Diese Editionen gibt es

Autor:, in / Empire of the Ants

Empire of the Ants wird in zwei Editionen mit diesen Inhalten verfügbar sein.

Gestern haben wir euch bereits ein neues Video aus Empire of the Ants gezeigt, in denen die verschiedenen Missionen näher beleuchtet wurden.

Zusätzlich dazu wurden jetzt zwei Editionen und deren Inhalte enthüllt:

Die Limited Edition beinhaltet:

Das Spiel

Ein Steelbook

Exklusive Lithografien

Ein digitales Artbook

Den Soundtrack als Download

Die Digital Deluxe Edition umfasst:

Das Spiel auf PC mit drei Tagen Vorabzugang

Ein digitales Artbook

Exklusive Hintergrundbilder

Den Soundtrack als Download

In Empire of the Ants tauchen Spieler in Gestalt einer Ameise ein in ein Ökosystem mitten im Wald von Fontainebleau. Sie schlüpfen in die Rolle von 103.683e, einer entschlossenen Ameise, die ihre Kolonie beschützen will.

Jede Entscheidung ist von großer Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben.

Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

Empire of the Ants wurde vom renommierten Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet den Spielern ein strategisches Echtzeit-Erlebnis, das von Bernard Werbers kultiger Saga inspiriert ist.

Spieler erwartet ein spannendes Abenteuer, in dem sie eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer Welt von epischem Ausmaß zu Wohlstand führen müssen.