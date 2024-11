Empire of the Ants: Launch-Trailer zum Echtzeitstrategiespiel

Autor:, in / Empire of the Ants

Launch-Trailer veröffentlicht: Empire of the Ants – Das epische Ameisen-Strategiespiel ab 7. November verfügbar.

Bald können sich Spieler auf ein RTS-Abenteuer wie kein anderes begeben! Microids und Tower Five präsentieren den offiziellen Launch-Trailer für Empire of the Ants, der einen Vorgeschmack auf eine fesselnde Welt gibt, in der jede Entscheidung Leben oder Tod für die Ameisen-Kolonie bedeuten kann.

Eine immersive Solo-Kampagne

Spieler können in eine 20-stündige Kampagne, inspiriert von Bernard Werbers Bestseller-Saga, eintauchen, in der das Schicksal ihrer Kolonie von ihren Fühlern abhängt. Sie wählen ihre Spielweise, egal, ob sie strategische Kämpfe und Herausforderungen suchen oder lieber die Umgebung erkunden und rasante taktische Missionen absolvieren möchten.

Den Online-Ranglisten-Multiplayer-Modus dominieren

Sie können aber auch ihre Freunde in spannenden Scharmützeln herausfordern oder ihr strategisches Geschick im PvP-Modus (Ranglisten-1-vs.-1-Matchmaking und drei Free-for-all-Matches) unter Beweis stellen. In der benutzerdefinierten privaten Lobby können sie ihre Fähigkeiten gegen einen Freund oder die KI trainieren. Der Multiplayermodus ist plattformübergreifend kompatibel, sodass Spieler auf allen Konsolen gemeinsam spielen können.

Über Empire of the Ants

Spieler tauchen ein in ein kleines Ökosystem mitten im Wald von Fontainebleau ein. Sie schlüpfen in die Rolle von 103.683e, einer entschlossenen Ameise, die ihre Kolonie beschützen will. Jede Entscheidung ist von großer Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben. Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

Vorbesteller genießen ab sofort den Early Access, die offizielle Veröffentlichung erfolgt am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Launch-Trailer ist hier zu sehen:

Empire of the Ants wurde vom in La Rochelle ansässigen Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet den Spielern ein strategisches Echtzeit-Erlebnis, das von Bernard Werbers kultiger Saga inspiriert ist. Spieler erwartet ein spannendes Abenteuer, in dem sie eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer Welt von epischem Ausmaß zu Wohlstand führen müssen.

Die wichtigsten Features von Empire of the Ants:

Ein episches Abenteuer – Spieler schlüpfen in der Third-Person-Ansicht in die Rolle einer tapferen Ameise und entdecken einzigartige Fähigkeiten, die ihnen im Kampf und bei der Erkundung helfen.

– Spieler schlüpfen in der Third-Person-Ansicht in die Rolle einer tapferen Ameise und entdecken einzigartige Fähigkeiten, die ihnen im Kampf und bei der Erkundung helfen. Ein 3D-Echtzeitstrategiespiel mit progressivem Schwierigkeitsgrad – Das Spiel bietet ein intuitives Erlebnis mit Tutorials für Neulinge, um die RTS-Grundlagen zu erlernen, und bietet gleichzeitig einen skalierbaren Schwierigkeitsgrad und fortgeschrittene Mechanismen für erfahrene Spieler.

– Das Spiel bietet ein intuitives Erlebnis mit Tutorials für Neulinge, um die RTS-Grundlagen zu erlernen, und bietet gleichzeitig einen skalierbaren Schwierigkeitsgrad und fortgeschrittene Mechanismen für erfahrene Spieler. Eine riesige Umgebung und örtliche Tierwelt – Empire of the Ants lädt die Spieler dazu ein, in einen fotorealistischen Wald einzutauchen, wo sie während ihrer Reise auf andere Ameisen und Waldbewohner treffen und mit ihnen interagieren.

– lädt die Spieler dazu ein, in einen fotorealistischen Wald einzutauchen, wo sie während ihrer Reise auf andere Ameisen und Waldbewohner treffen und mit ihnen interagieren. Eindrucksvoll und fotorealistisch – Die Unreal Engine 5 erweitert die Grenzen des Fotorealismus, insbesondere für die Darstellung von Pflanzen und Tieren.

– Die Unreal Engine 5 erweitert die Grenzen des Fotorealismus, insbesondere für die Darstellung von Pflanzen und Tieren. Auf den Jahreszeiten basierende Erzählung – Das Spiel bietet eine Erzählung, die dem Rhythmus der Jahreszeiten folgt und sich auf die Attribute der Wildtiere auswirkt, wie z. B. Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit, Verstärkungen und mehr.

– Das Spiel bietet eine Erzählung, die dem Rhythmus der Jahreszeiten folgt und sich auf die Attribute der Wildtiere auswirkt, wie z. B. Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit, Verstärkungen und mehr. Singleplayer-Kampagne & Multiplayer – Intensive Online-Schlachten lassen die Spieler noch mehr Erfahrungen sammeln.

Bernard Werbers Roman hat mit seinem faszinierenden Universum und seinen Einblicken in die menschliche Natur Millionen von Lesern weltweit in seinen Bann gezogen. Mit dieser Videospieladaption wollen die Entwickler Spielern die Möglichkeit geben, dieses Universum aus einer neuen Perspektive zu erleben.