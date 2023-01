Empire of the ants: Spiel nach dem Bestseller-Roman von Bernard Werber

Autor:, in / Empire of the ants

Empire of the ants, das Videospiel nach dem Bestseller-Roman von Bernard Werber, stellt sich vor.

Microids freut sich, die ersten Bilder des Videospiels Empire of the Ants zu enthüllen, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Bernard Werber basiert.

Das vom französischen Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelte Videospiel Empire of the Ants wird ein strategisches Erlebnis bieten, das der Buchreihe sehr nahekommt.

Die Spieler tauchen in das Universum der Ameisen ein und erleben ein episches Abenteuer, in dem sie einer Kolonie in einer mikroskopischen Welt epischen Ausmaßes durch taktische und strategische Kämpfe zu Wohlstand verhelfen müssen.

Erkundung, Strategieplanung, Kampffähigkeiten, aber vor allem der Aufbau lokaler Wildtier-Allianzen werden notwendig sein, um aus den vielen Herausforderungen, die auf sie warten, siegreich hervorzugehen.

„Der Roman von Bernard Werber hat Millionen von Lesern mit seinem faszinierenden Universum und seinen Überlegungen zur menschlichen Natur in seinen Bann gezogen. Wir sind sehr stolz darauf, den Spielern mit dieser Videospieladaption die Möglichkeit zu geben, dieses Universum aus einer neuen Perspektive zu entdecken.“

Empire of the ants Features

Nehmt an einem epischen Abenteuer teil: Schlüpft in die Rolle einer tapferen Ameise in der 3rd-Person-Ansicht und erkundet einzigartige Fähigkeiten, die euch im Kampf und bei der Erkundung helfen können.

Ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel mit progressivem Schwierigkeitsgrad: Das Spiel verspricht eine intuitive Erfahrung für Neulinge, mit dem Vorhandensein von Tutorials, um die Grundlagen von RTS zu lernen. Das Spiel bietet auch einen skalierbaren Schwierigkeitsgrad und eine anpassungsfähige Erfahrung für erfahrene Spieler, die neue Spielmechaniken sowie fortgeschrittene Strategien und Kampffähigkeiten entdecken werden.

Erforscht wunderschöne Umgebungen und lernt die einheimische Tierwelt kennen: Das Spiel wird einen fotorealistischen Wald zum Erkunden bieten. Trefft, begegnet und interagiert mit anderen Ameisen und Waldbewohnern während eures Abenteuers.

Fotorealistisch: Die Unreal Engine 5 ermöglicht es, die Grenzen des fotorealistischen Effekts auf Pflanzen und Tiere zu erweitern.

Erzählung basierend auf dem Rhythmus der Jahreszeiten: Die Erzählung des Spiels folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten, an den sich die Umgebungen und Spielmechaniken anpassen.

Vielfalt an Kontrasten und Anpassungen: Die Spielkarten entwickeln sich je nach Tageszeit (Tag, Nacht, Dämmerung und Zwielicht).

Empire of the Ants wird im Jahr 2024 für PC und Konsolen erscheinen.