Empire of the Ants: Update verbessert Multiplayer-Erlebnis und mehr

Autor:, in / Empire of the Ants

Da das Videospiel Empire of the Ants weiterhin Spieler auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht, freuen sich Microids und das Studio Tower Five, die Veröffentlichung des ersten großen kostenlosen Updates für das Spiel bekannt zu geben: Swarm Together.

Dieses Update konzentriert sich auf Wiederspielbarkeit, Strategie und kooperativen Mehrspielermodus und verbessert das Spielerlebnis erheblich durch neue Modi, brandneue Einheiten, taktische Kräfte und zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Ausgewogenheit und Spielkomfort.

Swarm Together wurde entwickelt, um sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus neue Herausforderungen zu bieten, und markiert einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des Spiels.

SPIELMODI

Horde-Modus (Solo oder Koop) Überlebt endlose Wellen sich ständig verändernder Gegner. Wie lange haltet ihr durch?

Story-Herausforderungsmodus Spielt 6 vorgegebene Missionen mit einem Punktesystem erneut. Optimiert eure Strategien, um die höchste Punktzahl zu erzielen!

2 Spieler gegen 2 KI-Modus Schließt euch zusammen und tretet gegen zwei KI-Kolonien auf einer brandneuen Karte an, die für groß angelegte Schlachten entwickelt wurde.



NEUE EINHEITEN UND FÄHIGKEITEN

Neue Unterstützungseinheit: die Paussy Eine Stealth-Einheit, die Ressourcen aus einem feindlichen Nest stehlen kann, ohne entdeckt zu werden.

Neue Kraft: Pheromonsturm Erzeugt einen Nebel, der die Sicht und den Informationsfluss in einem Gebiet blockiert – ideal für Überraschungsangriffe.



SPIELQUALITÄT & BALANCING

3 neue KI-Schwierigkeitsgrade Neue Herausforderungen für die erfahrensten Spieler.

Neue Funktion: Ausrüstung Erstellt eure Lieblingsarsenale und wähl sie vor jedem Match entsprechend der Karte aus.

Globales Rebalancing: Blattläuse gewähren nun einen Bewegungsgeschwindigkeitsbonus. Schnecken bewegen sich 30 % schneller. Dor-Käfer erleiden 5 bis 10 % weniger Schaden. Hornissen erleiden 10 bis 15 % mehr Schaden durch Schützen. „Informations”-Upgrades sind nun günstiger und effektiver.