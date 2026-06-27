Empulse: Der nächste große Shooter-Flop?

Der Online-Shooter Empulse startet mit schwachen Spielerzahlen in die Early-Access-Phase.

Eigentlich wollte Empulse mit seinen rasanten 6v6-Gefechten, Wallruns und Mech-Kämpfen den Online-Shooter-Markt aufmischen.

Doch schon kurz nach dem Early-Access-Start am 24. Juni zeichnen die Spielerzahlen auf Steam ein ganz anderes Bild. Das momentane Allzeithoch von lediglich 2.740 gleichzeitig aktiven Spielern sowie gemischte Spielerbewertungen lassen nichts Gutes erahnen.

Ob es Entwickler 1047 Games gelingt während dem Early Access das Ruder rumzureisen, oder ob sich Empulse in die Riege der Shooter-Flops rund um Concord und Highguard einreiht, bleibt abzuwarten.