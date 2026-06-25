Empulse: Dieser neue Shooter lässt euch an Wänden laufen und Mechs übernehmen

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Image: 1047 Games

EMPULSE startet mit Wallruns, Greifhaken und Mechs in den Early Access.

Mit EMPULSE ist ein neuer Multiplayer-Shooter im Early Access gestartet, der rasante Bewegungsmechaniken mit groß angelegten 6v6-Gefechten kombiniert. Spieler kämpfen in den vertikalen Straßen von Freehold um die Vorherrschaft und können dabei sogar mächtige Mechs übernehmen.

Im Mittelpunkt des Shooters steht die Bewegungsfreiheit. Wallruns, Greifhaken, Holojumps und spezielle P.A.I.N.T.-Bomben ermöglichen es, Oberflächen zu verändern und kreative Routen durch die Karten zu erschaffen. Ziel ist es, Geschwindigkeit und Mobilität gezielt einzusetzen, um Gegner auszumanövrieren oder taktische Vorteile zu erlangen.

Ein besonderes Feature sind die spielergesteuerten Mechs, die während der Matches auf der Karte erscheinen. Diese verfügen über schwere Waffen, besondere Fähigkeiten und deutlich mehr Widerstandskraft als normale Kämpfer. Teams können um die Kontrolle dieser Maschinen kämpfen oder gemeinsam versuchen, gegnerische Mechs auszuschalten.

Die wichtigsten Features von EMPULSE

  • 6v6-Multiplayer-Gefechte
  • Wallruns vorwärts und rückwärts
  • Greifhaken für schnelle Fortbewegung
  • Holojumps für zusätzliche Mobilität
  • P.A.I.N.T.-Bomben zur Manipulation von Oberflächen
  • Spielergesteuerte Mechs mit Spezialfähigkeiten
  • Vertikal gestaltete Karten in der Stadt Freehold
  • Fokus auf Tempo, Bewegungsfreiheit und Teamplay

Die Entwickler weisen darauf hin, dass sich EMPULSE aktuell noch im Early Access befindet. Inhalte, Balancing und Features können sich bis zur finalen Veröffentlichung noch verändern.

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7 Kommentare Added

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  1. Katanameister 477360 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 12:39 Uhr

    Sehr rasantes Spielgefühl, bin eigentlich kein Freund von Wandsprints, aber hier macht das einen echt guten Eindruck.

    0
  2. de Maja 355145 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.06.2026 - 12:51 Uhr

    Sieht schon sehr nach Titanfall aus aber mir gefällt so dieses 6vs6 nicht, hätte da lieber so eine Mischung aus Titanfall und Battlefield.
    Die Idee aber erstmal um die Mechs zu kämpfen ist cool.

    1
  3. Devilsgift 148945 XP Master-at-Arms Onyx | 25.06.2026 - 13:23 Uhr

    Ich möchte ein neues Titanfall, das wird aber leider wohl nicht passieren

    0
  5. d4wGkw0n 60720 XP Stomper | 25.06.2026 - 13:58 Uhr

    Sieht krass aus und erinnert an Titanfall.
    Für mich sieht das aber nach zu viel Arbeit aus 😅

    0
  7. Economic 110250 XP Scorpio King Rang 1 | 25.06.2026 - 14:25 Uhr

    Ne Art Splitgate Titanfall ohne Gates , nichts für mich das herumgefliege

    0

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