Empulse: Dieser neue Shooter lässt euch an Wänden laufen und Mechs übernehmen

Mit EMPULSE ist ein neuer Multiplayer-Shooter im Early Access gestartet, der rasante Bewegungsmechaniken mit groß angelegten 6v6-Gefechten kombiniert. Spieler kämpfen in den vertikalen Straßen von Freehold um die Vorherrschaft und können dabei sogar mächtige Mechs übernehmen.

Im Mittelpunkt des Shooters steht die Bewegungsfreiheit. Wallruns, Greifhaken, Holojumps und spezielle P.A.I.N.T.-Bomben ermöglichen es, Oberflächen zu verändern und kreative Routen durch die Karten zu erschaffen. Ziel ist es, Geschwindigkeit und Mobilität gezielt einzusetzen, um Gegner auszumanövrieren oder taktische Vorteile zu erlangen.

Ein besonderes Feature sind die spielergesteuerten Mechs, die während der Matches auf der Karte erscheinen. Diese verfügen über schwere Waffen, besondere Fähigkeiten und deutlich mehr Widerstandskraft als normale Kämpfer. Teams können um die Kontrolle dieser Maschinen kämpfen oder gemeinsam versuchen, gegnerische Mechs auszuschalten.

Die wichtigsten Features von EMPULSE

6v6-Multiplayer-Gefechte

Wallruns vorwärts und rückwärts

Greifhaken für schnelle Fortbewegung

Holojumps für zusätzliche Mobilität

P.A.I.N.T.-Bomben zur Manipulation von Oberflächen

Spielergesteuerte Mechs mit Spezialfähigkeiten

Vertikal gestaltete Karten in der Stadt Freehold

Fokus auf Tempo, Bewegungsfreiheit und Teamplay

Die Entwickler weisen darauf hin, dass sich EMPULSE aktuell noch im Early Access befindet. Inhalte, Balancing und Features können sich bis zur finalen Veröffentlichung noch verändern.