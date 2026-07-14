Empulse: Nach dem Start folgen weitere Entlassungen – 1047 Games stehen erneut Einschnitte bevor

Nur wenige Wochen nach dem Early-Access-Start von Empulse muss Entwickler 1047 Games offenbar erneut Stellen abbauen. Mehrere betroffene Mitarbeiter bestätigten die Entlassungen über ihre LinkedIn-Profile.

Wie viele Angestellte von der aktuellen Kündigungsrunde betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. Zu den Betroffenen gehört unter anderem ein ehemaliger Principal Technical Sound Designer, der angab, dies sei bereits seine zweite Entlassung innerhalb von weniger als zwei Jahren. Auch ein Associate Producer verabschiedete sich nach eigenen Angaben nach vier Jahren beim Studio.

1047 Games hat bislang keine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Entlassungen veröffentlicht. Eine genaue Anzahl der gestrichenen Stellen ist daher weiterhin offen.

Der Zeitpunkt der Einschnitte fällt mit dem Start von Empulse in den Early Access zusammen. Der Titel erschien am 24. Juni auf Steam und erhielt überwiegend positive Bewertungen, konnte aber bislang keine große Spielerbasis aufbauen. Die gleichzeitige Spielerzahl erreichte laut den vorliegenden Daten einen Höchststand von knapp unter 2.900 aktiven Nutzern und sank anschließend wieder.

Auch Splitgate: Arena Reloaded, die überarbeitete Version von Splitgate 2, kämpft auf Steam mit niedrigen Spielerzahlen und erreicht durchschnittlich nur wenige hundert gleichzeitig aktive Spieler.

Bereits im vergangenen Jahr hatte 1047 Games Entlassungen angekündigt. Damals erklärte das Studio, Ressourcen neu auszurichten, um die Entwicklung des bestmöglichen Spiels für die Community zu unterstützen.

Die aktuellen Maßnahmen zeigen erneut die schwierige Situation vieler Entwicklerstudios, bei denen selbst neue Projekte und Early-Access-Veröffentlichungen nicht automatisch für langfristige Stabilität sorgen.