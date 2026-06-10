Empulse: Wallrunning und Mech-Kämpfe treffen auf rasante 6v6-Action

Rasante Gefechte, spektakuläre Bewegungsmanöver und gewaltige Kampfmechs stehen im Mittelpunkt von Empulse, das schon bald in den Early Access startet.

Der kommende 6v6-Shooter setzt auf hohe Geschwindigkeit und ein stark bewegungsorientiertes Gameplay. Schauplatz ist die post-utopische Stadt Freehold, in deren Straßen zwei Teams um die Vorherrschaft kämpfen.

Das Herzstück des Spiels bildet das umfangreiche Bewegungssystem. Spieler können an Wänden entlanglaufen, sich per Greifhaken durch die Umgebung schwingen, Holojumps für schnelle Positionswechsel nutzen und mithilfe sogenannter P.A.I.N.T.-Bomben sogar Oberflächen verändern, um neue taktische Möglichkeiten zu schaffen.

Jeder Stadtbezirk bietet dabei unterschiedliche Routen, Höhenebenen und Bewegungsoptionen. Ziel ist es, verschiedene Manöver miteinander zu kombinieren und einen möglichst flüssigen Bewegungsrhythmus aufzubauen, um Gegner auszumanövrieren.

Eine weitere zentrale Rolle übernehmen die namensgebenden Kampfmechs. Während einer Partie erscheinen von Spielern steuerbare Maschinen auf der Karte, die mit schweren Waffen, besonderen Fähigkeiten und einer enormen Widerstandskraft ausgestattet sind.

Wer einen dieser Mechs erobert, kann das Kräfteverhältnis eines Matches entscheidend beeinflussen. Gleichzeitig haben gegnerische Teams die Möglichkeit, sich zu koordinieren und die Maschinen gemeinsam auszuschalten, um die Kontrolle über das Schlachtfeld zurückzugewinnen.

Bereits vor dem Early-Access-Start am 24. Juni erhalten Interessierte die Gelegenheit, den Shooter auszuprobieren. Eine spielbare Version wird während des Steam Next Fest ab dem 15. Juni verfügbar sein.