Empyreal: Charakter-Trailer der Expedition

Eine Expedition ist nur so gut, wie ihre Leute. In Vorbereitung auf den Start des komplexen Action-RPGs Empyreal, das am Donnerstag, den 8. Mai veröffentlicht wird, lernt ihr in einem emotionalen neuen Trailer einige der Mitglieder der Expedition kennen, die zur Erkundung des Monolithen geschickt wurden.

Der Trailer stellt die vielen Gesichter des Teams vor und gibt einen Hinweis auf die Beziehungen, die ihr zu ihnen aufbauen könnt. Von der rätselhaften und besorgten Leiterin der Expedition, Morys Lovell, bis hin zur aufrichtigen und brillanten Physikerin Maria Thornton hat jeder eine Geschichte zu erzählen, während ihr die Geheimnisse des Monolithen lüftet.