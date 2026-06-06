End of Abyss: Erscheint am 1. Oktober 2026 für Xbox Series X|S

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Image: Epic Games Publishing

End of Abyss enthüllt Release-Termin im neuen Trailer.

Mit einem neuen Release-Date-Trailer hat End of Abyss seinen Veröffentlichungstermin bestätigt. Das düstere Action-Adventure erscheint am 1. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Im Mittelpunkt steht die junge Kampftechnikerin Cel, die in eine geheimnisvolle unterirdische Anlage entsandt wird, um mysteriöse Störungen zu untersuchen. Was als Routineeinsatz beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Überlebenskampf in einer zerstörten, verlassenen Welt tief unter der Erde.

Die Spielwelt setzt auf eine beklemmende Atmosphäre aus endlosen Korridoren, zerfallenen Maschinen und unbekannten Bedrohungen, die in den Schatten lauern. Spieler müssen sich dabei nicht nur gegen monströse Kreaturen behaupten, sondern auch die Wahrheit hinter den aufgegebenen Bereichen der Anlage aufdecken.

Gameplay-seitig liegt der Fokus auf Erkundung, Anpassung und Progression. Mit neuen Tools und einem Scanner-System lassen sich verborgene Wege und versiegelte Bereiche freischalten, während stetig stärkere Ausrüstung für das Überleben im Labyrinth notwendig wird.

Entwickelt wird End of Abyss von Section 9 Interactive und veröffentlicht von Epic Games Publishing. Das Studio setzt dabei auf ein kompaktes, intensives Spielerlebnis mit klarer Survival-Ausrichtung.

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4 Kommentare Added

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  2. Kitomy 80075 XP Untouchable Star 1 | 06.06.2026 - 15:53 Uhr

    Das sah auch richtig interessant aus.
    Da es auch mal was anderes ist.

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  4. RumRoGERs 157445 XP God-at-Arms Gold | 06.06.2026 - 16:29 Uhr

    Sieht ziemlich fetzig aus. Der Blauton gefällt mir auch gut.^^ also für mich ist’s interessant.

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