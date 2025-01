Ender Magnolia: Bloom in the Mist: Finaler Trailer zeigt düstere Welt

Ender Magnolia: Bloom in the Mist erscheint am 22. Januar 2025 und zeigt sich in einem neuen Trailer.

Zu Ender Magnolia: Bloom in the Mist wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. Ender Magnolia: Bloom in the Mist wird am 22. Januar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich sein.

Der Trailer hebt die düstere, atmosphärische Welt des Spiels hervor und gibt einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen und Entdeckungen, die die Spieler erwarten.