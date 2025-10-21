Endurance Motorsport Series: Anmeldung zum geschlossenen Steam Spieltest

Ein neuer Gameplay-Trailer wurde zur Ankündigung eines geschlossenen Spieltests zu Endurance Motorsport Series auf Steam veröffentlicht.

Entwickler KT Racing kündigt einen geschlossenen Spieltest für sein Rennspiel Endurance Motorsport Series an. Die Anmeldung für den Playtest ist bis zum 27. Oktober möglich.

Der Test selbst findet vom 7. bis 9. November statt, vorab wird eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) an die Teilnehmer verschickt. Teilnehmende erhalten die Gelegenheit, das Spiel vorab zu erleben und Feedback zu geben.

Das Spiel bietet ein anspruchsvolles Rennerlebnis, bei dem nicht nur Fahrtechnik zählt, sondern auch strategisches Denken und Anpassungsfähigkeit an äußere Einflüsse wie Wetter oder Zwischenfälle.

Charakteristisch für die Serie sind Langstreckenrennen mit mehreren Fahrzeugklassen – darunter Hypercars, LMP2 und GT – von führenden Herstellern, die für zusätzliche taktische Tiefe sorgen.

Zur Ankündigung wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht: