Endurance Motorsport Series: Anmeldung zum geschlossenen Steam Spieltest

4 Autor: , in News / Endurance Motorsport Series
Übersicht
Image: Nacon

Ein neuer Gameplay-Trailer wurde zur Ankündigung eines geschlossenen Spieltests zu Endurance Motorsport Series auf Steam veröffentlicht.

Entwickler KT Racing kündigt einen geschlossenen Spieltest für sein Rennspiel Endurance Motorsport Series an. Die Anmeldung für den Playtest ist bis zum 27. Oktober möglich.

Der Test selbst findet vom 7. bis 9. November statt, vorab wird eine Vertraulichkeitserklärung (NDA) an die Teilnehmer verschickt. Teilnehmende erhalten die Gelegenheit, das Spiel vorab zu erleben und Feedback zu geben.

Das Spiel bietet ein anspruchsvolles Rennerlebnis, bei dem nicht nur Fahrtechnik zählt, sondern auch strategisches Denken und Anpassungsfähigkeit an äußere Einflüsse wie Wetter oder Zwischenfälle.

Charakteristisch für die Serie sind Langstreckenrennen mit mehreren Fahrzeugklassen – darunter Hypercars, LMP2 und GT – von führenden Herstellern, die für zusätzliche taktische Tiefe sorgen.

Zur Ankündigung wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Endurance Motorsport Series

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 105520 XP Hardcore User | 21.10.2025 - 15:38 Uhr

    Für Steam? Also ich konnte mich gestern für die geschlossene Beta anmelden für Konsole 🤷🏼‍♂️
    Ob ich genommen werde ist eine andere Frage

    0
    • BallerBoa 1840 XP Beginner Level 1 | 21.10.2025 - 16:24 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      ja es geht für Steam, Xbox, Playstation wann der Test für die Konsolen statt findet weiß ich nicht. Es gibt sogar 2 Play tests (Spiele: Cthulhu: The Cosmic Abyss & Endurance Motorsport Series)

      0
  2. BallerBoa 1840 XP Beginner Level 1 | 21.10.2025 - 16:44 Uhr

    ein Geheimtipp,
    googelt mal Assetto Corsa Rally
    ich hoffe das kommt auch für Konsolen. Es sieht einfach Hammer aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort