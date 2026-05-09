Endurance Motorsport Series: Neuer Brasilien-Kurs „Galeão“ im Fokus

Ein neuer Trailer zur Endurance Motorsport Series stellt mit Galeão eine frische, fiktive Rennstrecke vor, die im Setting Brasiliens angesiedelt ist und speziell für das Spiel entwickelt wurde.

Die Strecke wurde in Zusammenarbeit mit professionellen GT3-, LMP2- und LMPH-Fahrern konzipiert und soll laut Entwicklerteam ein realistisches Renngefühl innerhalb eines fiktiven Designs vermitteln. Dabei wurde besonderer Wert auf Streckenführung, Geschwindigkeitspassagen und typische Herausforderungen moderner Langstreckenrennen gelegt.

Galeão ist Teil einer Reihe eigens gestalteter Kurse, die nicht auf realen Vorbildern basieren, sondern gezielt für die Spielmechaniken der Endurance Motorsport Series entworfen wurden.

Ein zusätzlich veröffentlichter Entwickler-Einblick auf Steam zeigt außerdem, wie Level-Designer und Environment Artists diese fiktiven Rennstrecken erstellen und welche Prozesse hinter der Gestaltung der Umgebungen stehen.

Die Endurance Motorsport Series soll 2026 erscheinen und setzt auf ein Rennspielkonzept, bei dem nicht nur Fahrkönnen, sondern auch Strategie eine entscheidende Rolle spielt. Faktoren wie Wetterbedingungen, Zwischenfälle und taktische Entscheidungen beeinflussen den Rennverlauf maßgeblich.

Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Konstanz und strategischem Vorgehen zu schaffen, um erfolgreich in Langstreckenrennen bestehen zu können.