Endurance Motorsport Series: Porsche-Legenden kommen zur Langstrecken-Rennsimulation

NACON und KT Racing geben bekannt, dass Endurance Motorsport Series, die Langstrecken-Rennsimulation, mit Porsche um eine hochkarätige Lizenz erweitert wird.

Die Modelle Porsche 963 und Porsche 911 GT3 R, die Integration der legendären Rennstrecke Circuit de Spa-Francorchamps sowie ein dynamisches und strategisches Wettersystem finden ihren Weg ins Spiel. Endurance Motorsport Series bietet ein realistisches Rennerlebnis mit Schwerpunkt auf Ausdauer, bei dem Strategie, Teammanagement und Fahrkunst zusammenkommen, um die Intensität der größten Langstreckenrennen nachzubilden.

Porsche, eine Legende im Langstreckenrennsport

Mit 19 Siegen bei den 24 Stunden von Le Mans, zwölf bei den Zwölf Stunden von Sebring und 20 bei den 24 Stunden von Daytona ist Porsche der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte des Langstreckenrennsports. Zwei seiner legendären Modelle werden ins Spiel aufgenommen:

Porsche 963 (Hypercar) – Dieses 2023 vorgestellte Fahrzeug tritt in die Fußstapfen der legendären Porsche 956 und 962. Es ist der Nachfolger des 919 Hybrid und hat bereits die Hypercar-Weltmeisterschaft 2024 sowie den IMSA-GTP-Titel im selben Jahr gewonnen.

– Dieses 2023 vorgestellte Fahrzeug tritt in die Fußstapfen der legendären Porsche 956 und 962. Es ist der Nachfolger des 919 Hybrid und hat bereits die Hypercar-Weltmeisterschaft 2024 sowie den IMSA-GTP-Titel im selben Jahr gewonnen. Porsche 911 GT3 R (992) – Die neueste Entwicklung der GT3-Saga, die 2023 auf den Markt kam, hat ein brillantes Debüt im Langstreckenrennsport hingelegt: Sieg in Bathurst und Doppelsieg in der LMGT3 bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024.

Das Wetter ist ein entscheidender Faktor

In Endurance Motorsport Series kann jede strategische Entscheidung die Rangliste durcheinanderwirbeln. Das Wetter spielt dabei eine wichtige Rolle: Vorausschauendes Denken und schnelle Entscheidungen sind für Renningenieur von entscheidender Bedeutung. Dank eines speziellen Wetterradars lassen sich Wolkenformationen (die je nach Regenintensität farblich gekennzeichnet sind), Windrichtung und Windgeschwindigkeit verfolgen.

Anhand dieser Daten lässt sich der genaue Zeitpunkt für einen Reifenwechsel bestimmen.

Die verfügbaren Reifentypen – Slicks, Intermediates und Regenreifen – bieten eine Reihe von Möglichkeiten, sich an die sich ständig ändernden Bedingungen anzupassen.

Auf langen, technischen Rennstrecken wie dem Circuit de Spa-Francorchamps kann die Luftfeuchtigkeit von einer Kurve zur nächsten variieren, was das strategische Management intensiver denn je macht.

Die legendäre Rennstrecke Spa-Francorchamps

Im Herzen der belgischen Ardennen liegt der Circuit de Spa-Francorchamps, eine der legendärsten Rennstrecken im Motorsport. Mit einer Länge von 7,004 km und legendären Kurven (Eau Rouge, Raidillon, Pouhon usw.) verkörpert sie die Essenz des Langstreckenrennsports.

Ihre Geschichte ist geprägt von legendären Veranstaltungen wie den 24 Stunden von Spa (wo Porsche acht Siege errungen hat) und den 6 Stunden von Spa-Francorchamps (zehn Porsche-Siege). Spa ist auch für sein unvorhersehbares Wetter bekannt: Regen, Nebel, Sonne und sogar Schnee können während eines einzigen Rennens auftreten. In Endurance Motorsport Series ist es genauso wichtig, den Himmel lesen wie gut fahren zu können.

Entwickelt von KT Racing, einem Studio, das für seine Expertise im Bereich Rennspiele und sein Know-how zur WRC-Serie bekannt ist, markiert Endurance Motorsport Series einen bedeutenden Fortschritt auf dem Markt für Rennspiele. Die Lizenz kombiniert simulationsorientiertes Gameplay mit leicht zugänglichen Steuerelementen und stellt den Teamzusammenhalt in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Basierend auf einem einzigartigen Kooperationskonzept bietet das Spiel die gleichzeitige Steuerung der Leistung auf der Strecke und strategischer Entscheidungen in der Box. Jedes Team besteht aus vier Mitgliedern – drei Fahrer und einem*r Ingenieur*in –, die zusammenarbeiten müssen, um gegen andere Teams in Langstreckenrennen anzutreten, bei denen Strategie eine entscheidende Rolle spielt.

Endurance Motorsport Series wird 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.,