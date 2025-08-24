Endurance Motorsport Series: Rennspiel auf 2026 verschoben

Der angestrebte Release des Renn- und Managementspiels Endurance Motorsport Series für Herbst dieses Jahres kann nicht eingehalten werden.
Wie Alain Jarniou, Creative Director bei KT Racing gegenüber der Seite Traxion bestätigt, verzögert sich die Veröffentlichung auf das nächste Jahr.
Als Grund nennt man mehr benötigte Zeit, den man offenbar vor allem für den Multiplayer benötigt.
Jarniou sagte: „Endurance Motorsport Series wird Anfang 2026 erscheinen. Wir möchten das Spiel unbedingt mit den Online-Multiplayer-Funktionen veröffentlichen, daher benötigen wir diese Zeit, um den Online-Modus zu implementieren und zu testen, da dies eine wirklich gute Möglichkeit ist, das Spiel zu erleben.“
Endurance Motorsport Series wurde im letzten Jahr auf der Gamescom angekündigt. Die Meldung du einen ersten Trailer findet ihr hier.
8 Kommentare
Hab noch nie von dem Spiel gehört, ist aber auch nicht eines meiner Lieblingsgenres.
War mal eins meiner liebsten Genres. Seit ein paar Jahren wohl eher Souls(like).
Der Titel ist aber auch durch die „Verschiebung“ in meiner Peripherie aufgetaucht.
Bei mir im Moment auch Soulslike Shooter und Echtzeitstrategie wie Halo Wars 2.
Bei mir kommt derzeit zu Souls noch ohne Reihenfolge: Shooter, Metroidvania, Action RPG und Forza Horizon (der Rest an Rennspielen eher weniger)
Ausnahmen möglich.
Vlt ist es wirklich ganz gut das sie da mehr Zeit investieren. Solar Crown war ja zB ein Albtraum.
Hoffentlich kommen sie dann nicht in Verzug für das neue wrc Spiel wenn sie hier noch etwas Zeit benötigen
Ist Solar Crown denn immer noch Grütze?
Ach da gibt es auch nen manageranteil im Spiel das ist ja interessant.
Von dem Spiel lese ich gerade zum ersten Mal.