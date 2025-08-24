Endurance Motorsport Series: Rennspiel auf 2026 verschoben

8 Autor: , in News / Endurance Motorsport Series
Übersicht

Endurance Motorsport Series wird nicht im Herbst, sondern erst Anfang 2026 erscheinen.

Der angestrebte Release des Renn- und Managementspiels Endurance Motorsport Series für Herbst dieses Jahres kann nicht eingehalten werden.

Wie Alain Jarniou, Creative Director bei KT Racing gegenüber der Seite Traxion bestätigt, verzögert sich die Veröffentlichung auf das nächste Jahr.

Als Grund nennt man mehr benötigte Zeit, den man offenbar vor allem für den Multiplayer benötigt.

Jarniou sagte: „Endurance Motorsport Series wird Anfang 2026 erscheinen. Wir möchten das Spiel unbedingt mit den Online-Multiplayer-Funktionen veröffentlichen, daher benötigen wir diese Zeit, um den Online-Modus zu implementieren und zu testen, da dies eine wirklich gute Möglichkeit ist, das Spiel zu erleben.“

Endurance Motorsport Series wurde im letzten Jahr auf der Gamescom angekündigt. Die Meldung du einen ersten Trailer findet ihr hier.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Endurance Motorsport Series

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 184320 XP Battle Rifle Elite | 24.08.2025 - 10:05 Uhr

    Hab noch nie von dem Spiel gehört, ist aber auch nicht eines meiner Lieblingsgenres.

    0
    • Duck-Dynasty 118875 XP Scorpio King Rang 4 | 24.08.2025 - 11:21 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      War mal eins meiner liebsten Genres. Seit ein paar Jahren wohl eher Souls(like).
      Der Titel ist aber auch durch die „Verschiebung“ in meiner Peripherie aufgetaucht.

      0
        • Duck-Dynasty 118875 XP Scorpio King Rang 4 | 24.08.2025 - 12:34 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Bei mir kommt derzeit zu Souls noch ohne Reihenfolge: Shooter, Metroidvania, Action RPG und Forza Horizon (der Rest an Rennspielen eher weniger)
          Ausnahmen möglich.

          1
  2. HakunaTraumata 97720 XP Posting Machine Level 4 | 24.08.2025 - 10:21 Uhr

    Vlt ist es wirklich ganz gut das sie da mehr Zeit investieren. Solar Crown war ja zB ein Albtraum.
    Hoffentlich kommen sie dann nicht in Verzug für das neue wrc Spiel wenn sie hier noch etwas Zeit benötigen

    0

Hinterlasse eine Antwort