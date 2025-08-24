Endurance Motorsport Series: Rennspiel auf 2026 verschoben

Endurance Motorsport Series wird nicht im Herbst, sondern erst Anfang 2026 erscheinen.

Der angestrebte Release des Renn- und Managementspiels Endurance Motorsport Series für Herbst dieses Jahres kann nicht eingehalten werden.

Wie Alain Jarniou, Creative Director bei KT Racing gegenüber der Seite Traxion bestätigt, verzögert sich die Veröffentlichung auf das nächste Jahr.

Als Grund nennt man mehr benötigte Zeit, den man offenbar vor allem für den Multiplayer benötigt.

Jarniou sagte: „Endurance Motorsport Series wird Anfang 2026 erscheinen. Wir möchten das Spiel unbedingt mit den Online-Multiplayer-Funktionen veröffentlichen, daher benötigen wir diese Zeit, um den Online-Modus zu implementieren und zu testen, da dies eine wirklich gute Möglichkeit ist, das Spiel zu erleben.“

Endurance Motorsport Series wurde im letzten Jahr auf der Gamescom angekündigt. Die Meldung du einen ersten Trailer findet ihr hier.