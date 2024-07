Endzone 2: Städteaufbau-Simulation auf der Gamescom

Autor:, in / Endzone 2

Endzone 2: Postapokalyptische Aufbaustrategie startet am 26. August in den Early Access für PC und wird auf der Gamescom anspielbar sein.

Assemble Entertainment freut sich, bekannt zu geben, dass die postapokalyptische Städteaufbau-Simulation Endzone 2 – entwickelt vom internen Entwicklungsstudio Gentlymad Studios – am 26. August 2024 in den Early Access für PC über Steam und GOG startet.

Dies wurde im Rahmen der TactiCon enthüllt, die sich auf Strategiespiele fokussiert. Zur Feier des Events bleibt die Endzone 2 Demo bis zum 22. Juli online. Seit dem Steam Next Fest ist das Studio auf das Feedback der Community eingegangen.

Die Community kann sich zusätzlich über einen neuen Trailer und die baldige Veröffentlichung der Endzone 2 Roadmap freuen. Außerdem ist Endzone 2 auf der Gamescom in der Indie Area in Halle 10.2 sowohl beim Indie Arena Booth als auch bei der Indie Area Home of Indies anspielbar.