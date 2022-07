Endzone: A World Apart Survivor Edition: Distant Places DLC für Xbox erhältlich

Der neue DLC zum Aufbaustrategiespiel Endzone: A World Apart ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar!

Publisher ASSEMBLE Entertainment und In-House Entwickler Gentlymad Studios veröffentlichen heute den DLC Endzone: A World Apart – Distant Places für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Distant Places ist ein DLC für den Survival-City-Builder Endzone – A World Apart: Survivor Edition, erhältlich für 49,99 € im PSN Store und Microsoft Store, welche bereits die Erweiterung „Prosperity“ enthält. Somit sind alle Endzone DLCs auch für die aktuelle Konsolengeneration verfügbar.

Im Endzeit-Aufbauspiel Endzone – A World Apart konnten nach einer nuklearen Katastrophe wenige Menschen in unterirdische Anlagen fliehen: die sogenannten „Endzonen“. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche und muss sich einer extrem lebensfeindlichen Umgebung mit radioaktiver Strahlung, Dürren, Sandstürmen, knappen Wasservorräten oder auch Plünderern stellen, um das Überleben der Siedler sicherzustellen!

Endzone: A World Apart genießt große internationale Popularität und wurde von den Medien auf der ganzen Welt hochgelobt. Derzeit hat Endzone über 5.500 positive Bewertungen auf Steam.

Aufgrund der Komplexität des Spiels, der tiefgreifenden Spielmechaniken und der aufwendigen Wetter- und Umweltsimulationen wird Endzone gerne mit Titeln wie Banished, Surviving Mars, Frostpunk und Surviving the Aftermath verglichen. Außerdem war Endzone – A World Apart bei diversen Awards nominiert, wie zum Beispiel als „Bestes Deutsches Spiel“ beim Deutschen Computerspielpreis 2022, einem der wichtigsten Preise für die deutsche Games-Branche.

Endzone: A World Apart thematisiert ein globales, zivilisatorisches Problem unserer Zeit, nämlich den Klimawandel. Neben dem Klimawandel, der durch Starkregen oder Dürreperioden im Spiel verkörpert und direkt thematisiert wird, ist auch eine mögliche atomare Katastrophe ein wichtiger Standpunkt des Spiels.

Alle Spielelemente werden vollumfänglich und dynamisch simuliert, das bedeutet einzelne Zellen der Spielfläche beziehungsweise der bespielbaren Karte können austrocknen, verstrahlen und befinden sich im stetigen Wandel je nach Wetterbedingungen.

Hier gibt es den Trailer zum DLC zu sehen: