Endzone: A World Apart Survivor Edition: Interaktives Hörbuch veröffentlicht

Publisher ASSEMBLE Entertainment, In-House Entwickler Gentlymad Studios und EarReality veröffentlichen heute „Expedition Endzone“ ein kostenloses, interaktives Hörbuch, in dem Spielerinnen und Spieler zwei Expeditionen aus dem Originalspiel Endzone: A World Apart Survivor Edition als immersives Audio-Erlebnis genießen können.

Die Expeditionen und deren Spielmechanik wurden nahezu identisch umgesetzt, um eine hohe Wiedererkennbarkeit zu schaffen. So können Fans des Spiels bequem per Audio in die Welt von Endzone – A World Apart eintauchen. Expedition Endzone ist über Amazon Alexa, im Browser, auf Amazon, im EarReality Discord und auch bald auf dem offiziellen Endzone-Discord-Server verfügbar.

Das innovative Projekt entstand in Zusammenarbeit von Assemble Entertainment und EarReality, der Transmedia Agentur für immersives und interaktives Audio Storytelling.

Interaktive Hörbücher zu Videospielen, wie gefällt euch das?