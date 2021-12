Enfusion Engine: Bohemia Interactive stellt neue Engine für Spiele vor

Das tschechische Entwicklerstudio Bohemia Interactive hat jetzt zum ersten Mal offiziell seine neue Spiele-Engine, Enfusion, vorgestellt. Sie wird die Kerntechnologie des Studios für zukünftige Spiele bilden.

Die Enfusion-Engine verleiht den Spielen nicht nur ein modernes audiovisuelles Aussehen, sondern ermöglicht auch den Einsatz auf mehreren Plattformen, eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit für die Spieler und eine hervorragende Unterstützung für Mod-Entwickler.

Die neue Enfusion-Engine wird seit 4 Jahren in den Büros von Bohemia Interactive in Prag, Brünn und Mníšek pod Brdy entwickelt, obwohl sie bereits 2014 konzipiert wurde.

Derzeit ist ein Team von 30 Entwicklern an der Entwicklung beteiligt, was das Vorzeigeprojekt des Unternehmens in Bezug auf Investitionen und Personalressourcen darstellt.

Marek Španěl, Gründer und CEO von Bohemia Interactive, kommentiert: „Als wir Bohemia Interactive vor 22 Jahren gründeten, haben wir uns immer dafür entschieden, unsere eigene Engine zu verwenden. Keine andere auf dem Markt erhältliche Engine erlaubte es uns, die Art von Spielen zu entwickeln, die wir wollten. Zum Beispiel Simulationen mit detaillierter Physik in riesigen, offenen Welten, die von Spielern und Communities leicht angepasst werden können. Daran hat sich nichts geändert. Allerdings ist unsere in die Jahre gekommene Real Virtuality Engine, die beispielsweise in Arma 3 zum Einsatz kommt, zunehmend an ihre technologischen Grenzen gestoßen. Enfusion hingegen ist bereit, sich den technologischen Herausforderungen der Zukunft zu stellen und wird ohne Übertreibung die Form unserer Spiele bis ins nächste Jahrzehnt hinein prägen.“

Multiplattform-Nutzung und moderne Technologien

Die Enfusion-Engine ist plattformübergreifend und ermöglicht die gleichzeitige Entwicklung von Spielen für PC, Xbox und PlayStation. PC- und Xbox-Spieler kommen in den Genuss der vollen DirectX 12-Unterstützung.

Der Kern der Engine ist die Programmiersprache C++ mit einer Skriptsprache namens Enforce (eine OOP-Skriptsprache, die Spieler vielleicht schon kennen, zum Beispiel in DayZ). Für das Rendering werden in HLSL geschriebene Shader verwendet.

Das audiovisuelle Design von Spielen, die auf der neuen Engine entwickelt werden, wird daher zukunftssicher sein. Die Optimierung der Ressourcenauslastung moderner Prozessoren und Grafikkarten ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und stabile Rendering-Frequenzen auch bei anspruchsvollen Simulationen.

Die Entwickler haben sich auch einer erheblichen Verbesserung des Netzwerkcodes gewidmet, der eine geringere Latenz, flüssigere Spielerbewegungen und eine bessere Trefferregistrierung ermöglicht und insgesamt ein besseres Multiplayer-Erlebnis verspricht.

Enfusion Workbench – Vollständiger Entwickler-Stack

Einer der Hauptvorteile der Enfusion-Engine ist ihr einfaches und benutzerfreundliches Design. Dank des Enfusion Workbench-Toolkits können sie die Attribute des Spiels oder der zu entwickelnden Mod leicht verändern.

Enthusiastische Community-Inhaltsersteller erhalten die gleichen professionellen Tools, die auch von den Entwicklern bei Bohemia Interactive verwendet werden.

Enfusion Workbench-Module:

Welt-Editor: hier werden unsere virtuellen Welten erstellt

Partikel-Editor: für visuelle Effekte

Animations-Editor: für die Konfiguration der Charakter- und Objektanimation

Skript-Editor: für das Schreiben und Debuggen von Skripten in der Enforce-Sprache

Audio-Editor: für Audio-Effekte und Musik

Verhaltens-Editor: für die Definition des Verhaltens von spielgesteuerten Charakteren (KI)

Editor für prozedurale Animationen: für einfachere, spielgesteuerte Animationen

String-Editor: für die Lokalisierung von Sprachen

Layout-Editor: für die Erstellung der Benutzeroberfläche des Spiels

und mehr

Die Workbench ist außerdem eng mit den Backend-Systemen von Bohemia Interactive verbunden, einschließlich der eigenen Werkstatt. Dadurch dient sie als robustes Werkzeug nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für die Erstellung und Verteilung von Mods für alle Spiele, die auf der Enfusion-Engine laufen.

Zukunft und Erscheinungstermin für die Öffentlichkeit

Die Entwicklung der Enfusion-Engine wird fortgesetzt und hat für das Unternehmen nach wie vor höchste Priorität. Nichtsdestotrotz wird die Engine selbst mit ihren Entwickler-Tools und der Benutzerdokumentation bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zusammen mit der ersten offiziellen spielbaren Demonstration ihrer Funktionen. Bohemia Interactive zieht derzeit nicht in Erwägung, die Enfusion-Engine an Entwickler zu lizenzieren, damit diese ihre eigenen Spiele entwickeln können.