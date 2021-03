Enlisted: HOTAS-Controller-Support ist in Arbeit

Autor:, in / Enlisted

Wie der Game Designer von Enlisted in einem Interview mit Xboxdynasty.de bekannt gegeben hat, ist der HOTAS-Controller-Support bereits in der Mache.

Wir von Xboxdynasty hatten die Möglichkeit mit Sergey Kolganov, dem Game Designer von Enlisted, ein Interview zu führen. Dabei hat uns Sergey verraten, dass die Xbox Series X-Version des Spiels mit 4K und 60 FPS laufen wird. Die Xbox Series S wird dazu mit 1440p und 60 FPS über den Bildschirm flimmern.

Des Weiteren hat uns Sergey in unserem Interview verraten, dass man bereits an der HOTAS-Controller-Unterstützung für das Spiel arbeitet. Zwar ist es aktuell noch nicht möglich mit dem HOTAS-Controller verschiedene Flugzeuge oder Fahrzeuge zu steuern, aber die HOTAS-Controller-Unterstützung wird in der finalen Version dabei sein.

Hier ein Auszug aus unserem Interview, das in Kürze bei uns hier veröffentlicht wird: