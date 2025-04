Enlisted: Jet Power-Update bringt Wunderwaffe

Autor:, in / Enlisted

Die Kraft der Wunderwaffe wird dank des großen Inhalts-Updates jetzt in Enlisted getestet.

Darkflow Software und Gaijin Entertainment geben bekannt, dass der Online-Militär-Shooter Enlisted ein großes Inhalts-Update mit dem Namen ‚Jet Power‘ erhalten hat.

Das Update bringt frühe Düsenjäger und neue Infanteriewaffen wie das sowjetische Fedorov-Gewehr 1912 und das deutsche Maschinengewehr MG 81.

Die Karte „Seelow Heights“ wurde auf der Grundlage von Spielerfeedback erheblich überarbeitet und bietet nun eine vielfältigere Vegetation, alternative Routen zur Einnahme von Punkten und mehr Deckung für die Infanterie.

Die deutsche Me 262 wurde 1944 in Dienst gestellt und war das erste einsatzfähige düsengetriebene Kampfflugzeug der Welt. Sie erwies sich in Luftkämpfen gegen alliierte Jäger als sehr effektiv und errang 542 Siege.

Die Me 262 hatte aufgrund ihrer späten Einführung und ihrer begrenzten Stückzahl nur geringe Auswirkungen auf die allgemeinen Kriegsanstrengungen, aber sie hat sich ihren Platz in der Liste der berühmtesten Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs gesichert.

Die Einführung von Düsenjägern in Enlisted ermöglicht es den Spielern, seltene Düsenjägereinsätze nachzustellen und sich selbst von der Leistungsfähigkeit militärischer Fahrzeuge zu überzeugen, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Jede Seite in Enlisted hat Zugang zu einem erforschbaren Jagdflugzeug des späten Zweiten Weltkriegs: Die sowjetische Su-9, die britische Meteor F Mk.3 und die japanische Kikka sind alle schnell und bis an die Zähne bewaffnet und damit in der Lage, das Blatt im Kampf zu wenden.

Auf der anderen Seite unterscheidet sich ihre Handhabung erheblich von Flugzeugen mit Kolbenmotoren, und nur die erfahrensten Piloten werden in der Lage sein, ihre Leistung zu nutzen.