Enlisted: Massive Grafik-Überarbeitung, Omaha Beach und neue Waffen

Wenn der Strand zum Inferno wird: Enlisted setzt auf eine neue Dimension des Zweiten Weltkriegs.

Die Schlacht um die Normandie erreicht im Online-Shooter Enlisted eine neue visuelle und spielerische Stufe. Mit dem großen Inhalts-Update „Operation Neptune“ erweitern Gaijin Entertainment und Darkflow Software das Kriegsgeschehen um neue Schlachtfelder, überarbeitete Technik und zusätzliche Waffen für mehrere Fraktionen.

Im Mittelpunkt steht ein komplett neuer Schauplatz, der die Landungen an Omaha Beach und Sword Beach in der Normandie aufgreift und in ein dynamisches Gefechtsfeld überführt.

Die Kartenstruktur wurde deutlich erweitert und führt Spieler nicht nur an die Küste, sondern tief in zerstörte Ortschaften, ländliche Gebiete, Fabriken und Lagerhallen. Dadurch verändern sich taktische Abläufe je nach Geländeabschnitt spürbar, da Deckung, Sichtlinien und Bewegung stark variieren.

Die Kämpfe in diesem neuen Gebiet setzen auf ein deutlich intensiveres Zusammenspiel aus Infanterie, Fahrzeugen und Truppentaktiken. Schützengräben, Bunker, Artilleriekrater, Stacheldraht und Küstenbefestigungen sorgen für ein Gefechtsfeld, das sowohl Angreifer als auch Verteidiger ständig zu neuen Entscheidungen zwingt.

Neue Waffen und Fahrzeuge für alle Fraktionen

Das Update erweitert zudem die Forschungsbäume verschiedener Nationen um neue Ausrüstung, die das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld erweitert:

Die UdSSR erhält die SU-122 , eine Selbstfahrlafette auf T-34-Basis mit starker Kanone für Infanterie- und Fahrzeugbekämpfung.

erhält die , eine Selbstfahrlafette auf T-34-Basis mit starker Kanone für Infanterie- und Fahrzeugbekämpfung. Deutschland wird durch den Panzerjäger „Nashorn“ mit der 88-mm-PaK43 sowie die Suomi KP/-31 (SJR) verstärkt, eine präzisere Maschinenpistole mit erweitertem Magazin.

wird durch den Panzerjäger mit der 88-mm-PaK43 sowie die verstärkt, eine präzisere Maschinenpistole mit erweitertem Magazin. Japan bekommt den 90-mm-Panzerabwehr-Raketenwerfer Typ 4 .

bekommt den 90-mm-Panzerabwehr-Raketenwerfer . Die USA erhalten den schweren zweimotorigen Jäger F7F-1 „Tigercat“, ausgestattet mit Kanonen, Maschinengewehren und Bombenlast.

Diese Ergänzungen erweitern sowohl die taktische Vielfalt als auch die Möglichkeiten im Gefecht erheblich.

Deutlich verbesserte Zerstörungs- und Kampfeffekte

Ein zentraler Fokus von Operation Neptune liegt auf der visuellen Überarbeitung der Gefechte. Explosionen, Fahrzeugzerstörung und Umgebungsinteraktionen wurden umfassend überarbeitet:

Panzerzerstörungen zeigen nun stärkere interne Explosionen

Türme können durch Detonationen abgesprengt werden

Trümmerteile hinterlassen Rauchspuren

Feuer kann sich auf Vegetation ausbreiten

Durchschüsse erzeugen sichtbarere Funken, Rauch und Flammen

Besonders auffällig ist, dass zerstörte Türme nun nicht nur visuell wirken, sondern auch physische Auswirkungen haben und Soldaten im Umfeld gefährden können.

Auch Flugzeugkämpfe profitieren von den Verbesserungen. Abgeschossene Maschinen zerbrechen realistischer, während brennende Trümmer sich natürlicher durch die Luft verteilen. Gleichzeitig wurden Mündungsfeuer, Staubwolken und Einschlagseffekte überarbeitet, um die Gefechte klarer lesbar und intensiver zu gestalten.

Leuchtspurgeschosse wurden ebenfalls neu gestaltet und unterscheiden sich nun deutlicher in Kaliber, Flugbahn und Helligkeit. Dadurch lässt sich das Gefecht besser nachvollziehen, insbesondere in intensiven Feuergefechten.

Technische Verbesserungen auf Konsole und PC

Auch die Plattformen selbst profitieren von gezielten Optimierungen:

PlayStation 4 : hochwertige Temporal Hyper Resolution bei 1080p

: hochwertige Temporal Hyper Resolution bei 1080p Xbox One : 720p mit Upscaling auf 1080p via THR

: 720p mit Upscaling auf 1080p via THR PlayStation 4 Pro : Ausgabe in 4K

: Ausgabe in 4K PC: CPU-Optimierungen für besseres Multithreading und Caching, besonders bei schwächeren CPUs und stärkeren GPUs

Damit wird die Performance stabilisiert, während gleichzeitig die visuelle Qualität verbessert wird.

Mit Operation Neptune erhält der Shooter eine der bislang umfangreichsten Erweiterungen. Neue Karten, tiefgreifende technische Verbesserungen und ein deutlich aufgewertetes Zerstörungssystem sorgen für ein spürbar dynamischeres Schlachtfeld. Besonders die Normandie-Umgebung hebt sich durch ihre Detaildichte und taktische Vielfalt hervor.