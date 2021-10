Enlisted: Shooter jetzt für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar

Gaijin Entertainment und Darkflow Software geben bekannt, dass der Online-Militär-Shooter Enlisted, der ursprünglich nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt wurde, nun auch auf den Konsolen der vorherigen Generation verfügbar ist. Besitzer von PlayStation 4 und Xbox One haben Zugriff auf die Kampagnen Invasion der Normandie und Schlacht um Tunesien, während die Schlacht um Moskau im nächsten Update hinzugefügt wird. Natürlich werden sie auf denselben Servern spielen wie die Spieler der anderen Plattformen. Die Kampagne Schlacht um Berlin ist auch für die vorherige Konsolengeneration geplant und wird in einigen Monaten verfügbar sein.

Die Veröffentlichung von Enlisted auf PlayStation 4 und Xbox One wird es Spielern ermöglichen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, sich modernere Hardware zuzulegen, in das Spiel einzusteigen. Das Entwicklerteam hat über ein Jahr lang daran gearbeitet, die Leistung zu optimieren und die massiven und intensiven Schlachten von Enlisted sorgfältig an die vorherige Konsolengeneration anzupassen. Das Ergebnis: Schlachtfelder voller Soldaten, gepanzerter Fahrzeuge und Flugzeuge, die gleichzeitig am selben Ort kämpfen, laufen mit stabilen 30 FPS, selbst auf den Basissystemen PlayStation 4 und Xbox One. Der Inhalt aller verfügbaren Kampagnen ist exakt derselbe wie auf der neueren Generation von Konsolen und PC.

„Wie bei jedem Übergang zu einer neuen Generation von Spielkonsolen behält die vorherige für ein paar Jahre eine riesige Nutzerbasis.“, erklärt Anton Yudintsev, Mitbegründer von Gaijin Entertainment. „Wir waren uns nicht sicher, ob es technisch möglich war, Enlisted auf PlayStation 4 und Xbox One zu veröffentlichen, daher haben wir das Spiel nur auf Next-Gen-Plattformen veröffentlicht, wo wir eine 4K/60FPS-Leistung erreicht haben. Wir freuen uns, dass nun noch mehr Spieler unser Spiel ausprobieren können.“

Wenn sich Spieler dazu entscheiden, auf PlayStation 5 oder Xbox Series X|S aufzurüsten, um eine bessere Version von Enlisted zu genießen, behalten sie natürlich alle ihre Fortschritte und gekauften Inhalte.

Enlisted steht für PlayStation 4 und Xbox One kostenlos in den jeweiligen digitalen Stores der jeweiligen Plattform zum Download bereit.