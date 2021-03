Enlisted: Spiel läuft mit 4K 60FPS auf Xbox Series X und 1440p 60FPS auf Series S

Wie wir bereits berichtet haben, hat Gaijin Entertainment bekannt geben, dass der militärische Online-Shooter Enlisted die neue massive Kampagne „Invasion in der Normandie“ bekommen hat.

Das Spiel mit dem Zweiten Weltkriegsthema, das es Spielern erlaubt, ganze Einheiten, Boden- und Luftfahrzeuge zu steuern, ist zudem jetzt für die PlayStation 5 verfügbar. Ab sofort ist Enlisted verfügbar auf PC, Xbox Series X|S und auf der PlayStation 5. Das Spiel befindet sich in der Closed Beta und der Kauf eines „Gründerpakets“ ist notwendig, um das Spiel zu spielen. Spieler, die schon vorher eines der „Schlacht um Moskau“ Gründerpakete für PC oder Xbox Series X|S erworben haben, erhalten die neue Kampagne kostenlos.

Dazu durften wir die Entwickler zum Interview bitten und haben zahlreiche Fragen eingesendet. Die Antworten liegen uns auch schon vor, benötigen aber noch ein bisschen Bearbeitungszeit. Dennoch wollten wir euch folgende exklusiven Neuigkeiten hier auf Xboxdynasty nicht vorenthalten. Enlisted wird auf der Xbox Series X mit 4K und 60 FPS laufen, während die Xbox Series S auf 1440p mit 60 FPS kommt. Einen Performance-Modus hat das Entwickler-Team derzeit noch nicht für die Xbox in Betracht gezogen, was sich aber durchaus ändern könnte, wenn genügend Spieler diesen fordern bzw. es der Entwicklungsstatus in Zukunft zulässt.

Hier ein Auszug aus dem Xboxdynasty Interview mit Sergey Kolganov, dem Game Designer von Enlisted. Das vollständige Interview werden wir so schnell wie möglich online stellen.

Was sind Ihre Optimierungspläne für Enlisted mit Xbox Series X und Series S? Auflösung und Framerate Details für Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S und Series X? Sergey Kolganov: „Wir haben immer auf [email protected] für Xbox Series X und [email protected] für Xbox Series S abgezielt und Enlisted läuft stabil in dieser Auflösung. Leider ist das Spiel zu komplex, um auf der Xbox One zu laufen, daher ist es nur auf der neuesten Generation der Xbox verfügbar.“ Wird es auch einen Performance-Modus mit 1440p & 120 FPS oder etwas Ähnliches geben? Sergey Kolganov: „Wir haben solche Pläne jetzt nicht, aber wir könnten sie in der Zukunft in Betracht ziehen.“

Die Kampagne „Invasion in der Normandie“ basiert auf den Events der Operation Overlord, Codename für die Landung der Alliierten in Frankreich 1944. Die Missionen erwecken die Atmosphäre der Gefechte zum Leben, die im Rahmen der Invasion stattfanden. Spieler erleben die mutigen Angriffe auf die Küstenbefestigungen aus Stahl und Beton, immer im Feuer der deutschen Truppen, sie kämpfen in engen Labyrinthartigen Straßen um jeden Meter und nehmen an dynamischen Schlachten um ein Chateau auf dem Land teil, mit geländegängigen Fahrzeugen, um sich schnell über die Karte bewegen zu können. Alle Missionen sind sowohl für die deutsche als auch die amerikanische Seite verfügbar. Die Spieler werden Waffen wie die MP 34(ö) und die M1918 Maschinenpistolen nutzen, das Lee Enfield mod No.4 Mk I Gewehr, den leichten Panzer M5A1, das 75-mm selbstfahrende M8 „Scott“ Howitzer-Geschütz, das Sd.Kfz.234/2, die Bomber Ju.188 A-2 und A-20G. Es gibt dutzende Fahrzeuge und Waffen, die freigeschaltet werden können und alle waren im realen Leben Teil dieser historischen Schlachten und Gefechte.

Es gibt zwei neue Gründerpakete zusätzlich zu den bereits verfügbaren Packs zu „Schlacht um Moskau“. Spieler können jetzt das US 83rd Division Squad mit M2 Hyde Maschinenpistolen und das German 77th Division Squad mit verbesserten MP 28 Maschinenpistolen mit erweiterten Magazinen kaufen. Der Kauf eines Packs ermöglicht den Zugang zur Closed Beta von Enlisted und zu beiden Kampagnen.