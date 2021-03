Enlisted: Squad- und Armed To The Teeth-Bundles veröffentlicht

Die Enlisted Squad und Armed To The Teeth Bundles sind jetzt für Xbox Series X/S erhältlich.

Der Weltkriegs-Shooter Enlisted ist seit dem 2. März in der Game Preview Version mit verschiedenen Squad And Armed To The Teeth Bundles für Xbox Series X/S erhältlich.

Dabei könnt ihr zwischen dem Battle of Moscow: German Squad Bundle, Battle of Moscow: USSR Squad Bundle, Invasion of Normandy US Squad Bundle und Invasion of Normandy German Squad Bundle wählen oder euren Geldbeutel schonen und das Enlisted – Armed to the teeth Bundle kaufen. Alle Pakete sind optimiert für Xbox Series X/S.

Enlisted Squad und Armed To The Teeth Bundles

Wer eines der Bundles über die Links in dieser News kauft, unterstützt Xboxdynasty und damit unsere Community.