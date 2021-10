Enlisted: Xbox Launch Trailer zur Battle of Tunisia Kampagne

Der Multiplayer-Online-Shooter Enlisted, der bisher für Xbox Series X|S erhältlich war, ist jetzt auch für Xbox One verfügbar! Alle Spieler können die neue Kampagne Battle of Tunisia kostenlos spielen, die sich mit den Zusammenstößen zwischen den Alliierten und den Achsenmächten in Nordafrika in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs beschäftigt.

Zu den neuen Features gehören Rauchgranaten, Motorräder und die Möglichkeit, eigene Schützengräben auszuheben.

Schaut euch hier den Xbox One Launch Trailer zu Enlisted: Battle of Tunisia an: