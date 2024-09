Enotria: The Last Song: Bericht: Microsoft entschuldigt sich beim Entwickler

Microsoft hat sich Berichten zufolge beim Entwickler von Enotria: The Last Song entschuldigt.

Jyamma Games gab jüngst die Verschiebung seines Soulslike-Action-Rollenspiels Enotria: The Last Song für Xbox bekannt. Als Grund nannte der Entwickler fehlende Kommunikation seitens Microsofts über Monate hinweg, die mit der Zertifizierung in Verbindung stehen.

Laut einem Bericht von GamesIndustry.biz soll sich Microsoft nun bei Jyamma Games entschuldigt haben. Man habe eine entsprechende Discord-Nachricht einsehen könne, in der Jyamma Games CEO Jacky Greco dies sagte.

Ganze zwei Monate soll Microsoft die Anfragen zum Zertifizierungsprozess ignoriert haben, wie Greco erklärte.

Greco sagte zudem: „Ich habe eine Menge Geld für die Portierung ausgegeben und sie haben beschlossen, uns zu ignorieren. Offensichtlich kümmern sie sich nicht um Enotria und sie kümmern sich nicht um [die Spieler].“