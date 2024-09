Enotria: The Last Song: Entwickler dankt Phil Spencer und der Community

Eine Entschuldigung von Microsoft erhielt Jyamma Games, Entwickler von Enotria: The Last Song, laut einem gestrigen Bericht.

Jetzt hat sich der Entwickler via Social-Media gemeldet. In einer Mitteilung dankt man Phil Spencer und seinem Team, die sich gemeldet haben, um das Problem mit der Zertifizierung zu lösen.

Man arbeite nun eng mit Microsoft zusammen und hofft, dass dies in einer schnellen Veröffentlichung des Spiels für die Xbox fruchtet.

Jyamma Games dankt auch der großartigen Community, die in den vergangenen Tagen so unterstützend war.

Maskless Ones, thanks to @XboxP3 and our amazing community, we’re now in direct contact with the Xbox Team. We’re excited to work on bringing Enotria: The Last Song to Xbox ASAP! pic.twitter.com/D5N6hPrETi

— Enotria: The Last Song (@enotriagame) September 4, 2024